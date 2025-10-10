Donne Fittipaldi, Doc Bolgheri Rosso 2023

Il Bolgheri Rosso 2023 di Donne Fittipaldi ha un impatto olfattivo dal rigoglioso fruttato, con tocchi speziati, affumicati e tostati. In bocca il sorso è succoso e compatto, dagli accenti morbidi e docili, che ne determinano la sua caratteristica principale di vino dai tratti piacevolmente immediati. La storia di Donne Fittipaldi ha inizio nel 2004, quando la famiglia Fittipaldi Menarini decide di intraprendere a Bolgheri la propria avventura enologica. L’azienda, come è facile intuire, è tutta al femminile e vede protagoniste Maria Fittipaldi Menarini, con le figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina. La proprietà si estende per 10,5 ettari a vigneto, dove vengono allevati i vitigni classici dell’areale: Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon, con due eccezioni: il Malbec (vitigno dai natali bordolesi ma che ha trovato il suo luogo d’eccellenza in Argentina) e l’Orpicchio (varietà a bacca bianca un tempo coltivata nell’Aretino che - pur essendo vicina a cultivar quali Cortese, Moscato Giallo e Malvasia - è un vitigno a sé stante e nel 2007 è stato inserito nel Registro nazionale delle varietà). Da questa articolata selezione varietale nascono cinque etichette: Primo Superiore Bolgheri Rosso, Donne Fittipaldi Bolgheri Rosso, Donne Fittipaldi Bianco (da sole uve Sauvignon Blanc), Malaroja (Malbec in purezza), ed il Lady F (ottenuto da solo uve Orpicchio).

