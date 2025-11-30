Menu
Lunedì 01 Dicembre 2025 - Aggiornato alle 13:01
I Vini di WineNews - N. 391
30 Novembre 2025, ore 09:00
Numero:
391
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Bruno Giacosa, Docg Barbaresco Asili Riserva 2020
28 Novembre 2025
I Vini
Le Monde, Doc Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso Inaco 2020
28 Novembre 2025
I Vini
Cantine di Nessuno, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Milus 2022
28 Novembre 2025
I Vini
Lunadoro, Doc Rosso di Montepulciano Prugnanello Bio 2024
28 Novembre 2025
I Vini
Jean Velut, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs L’Oubliée
28 Novembre 2025
I Vini
Santa Sofia, Doc Valpolicella Classico Superiore Montegradella 2022
28 Novembre 2025
I Vini
I Custodi, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Caselle Imbris 2021
28 Novembre 2025
I Vini
Michele Satta, Toscana Igt Rosso Syrah 2022
28 Novembre 2025
I Vini
Tenuta San Guido, Doc Bolgheri Sassicaia 2022
28 Novembre 2025
I Vini
Lallier, Aoc Champagne Brut Réflexion R.021
28 Novembre 2025
I Vini
Massimo Lentsch, Doc Etna Bianco 2023
28 Novembre 2025
I Vini
San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Villa Gresti 2021
28 Novembre 2025
I Vini
Idda, Dop Etna Rosso 2023
28 Novembre 2025
I Vini
Contini 1898, Isola dei Nuraghi Igt Bianco Karmis 2024
28 Novembre 2025
Zoom
Quattro Portoni, Blu di Bufala
28 Novembre 2025
Ristorante
La Veranda di Villa d’Este - Cernobbio (CO)
28 Novembre 2025