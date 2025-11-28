Contini 1898, Isola dei Nuraghi Igt Bianco Karmis 2024

Il Karmis della cantina sarda Contini è un blend a base di Vermentino e Vernaccia vinificato in acciaio e maturato in acciaio e cemento per alcuni mesi. La versione 2024 profuma di agrumi, scorza di cedro, frutta gialla matura, ananas, con tocchi di fiori di zagara e d’acacia. In bocca il sorso è morbido e ricco, piacevolmente aromatico e dal finale sapido e fragrante su ritorni agrumati. L’azienda con sede a Cabras - 240 ettari a vigneto posti nel Sinis e nella valle del fiume Tirso e coltivati a Vermentino, Cannonau, Nieddera e Vernaccia, per una produzione complessiva di 2.000.000 di bottiglie - produce una gamma di vini, declinata in un ricco portafoglio etichette, in cui le Vernaccia di Oristano sostengono il ruolo di vini “bandiera” aziendali, distribuito su 7 linee: “I Giganti” (con un rosato, un bianco e un rosso), “Eccellenze” (con il Vermentino di Gallura “Elibaria”, il bianco “Karmis”, il Cannonau di Sardegna “Inu”, e i due Igt rossi “Barrile” e “Maluentu”), “Sartiglia” (con una Vernaccia la “Componidori”, un Cannonau, il “Sartiglia” e un Vermentino, il “Pariglia”), “Biologici” (con il Vermentino e il Vannonau “Mamaioa”), “Gli Amici” (con il rosato “Nieddera”, il Vermentino “Tyros” e il Cannonau “Tonaghe”), “Vernacce” (con le Vernacce di Oristano “Antico Gregori”, “Riserva”, “Pontis”, “Componidori” e la “Vernaccia Flor”) e “Spumanti” (Rosé Limited Edition, Rosé e Brut).

