San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Villa Gresti 2021

Il Villa Gresti è un taglio bordolese a base di Merlot, Cabernet Sauvignon e Carménère, fermentato in cemento e maturato in tonneau di primo e secondo passaggio per 18 mesi. La versione 2021 profuma di ribes, mirtilli e more, con tocchi speziati e rimandi alla vaniglia, al tabacco, al sottobosco e alle erbe aromatiche. In bocca il sorso è morbido e continuo, dai tannini fini e ben coperti da un frutto polposo e maturo, terminando in un finale lungo e ben profilato dai ritorni speziati. La trentina Tenuta San Leonardo, celeberrima per i suoi rossi sontuosi e raffinati, con il San Leonardo a recitare il ruolo di “vino bandiera” aziendale, è una delle realtà produttive più significative della Regione ed è condotta da Carlo e Anselmo Guerrieri Gonzaga. L’azienda con sede ad Avio - 45 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 350.000 - continua a mantenere alta la propria sintonia con una storia enoica di rara coerenza qualitativa. I vini dell’azienda sono stati a lungo curati da Giacomo Tachis, il primo “importatore” in Italia della filosofia enologica francese ed oggi sono eseguiti dall’altrettanto importante enologo Carlo Ferrini. La cifra delle etichette è a dir poco elegante e, anche in periodi in cui le mode enologiche imponevano altre declinazioni, ha sempre mantenuto questa sua qualità, diventando, come accade in questi casi, un vero e proprio classico.

(fp)

