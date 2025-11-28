Lunadoro, Doc Rosso di Montepulciano Prugnanello Bio 2024

Il Rosso di Montepulciano Prugnanello è il primo gradino della gamma produttiva di Lunadoro, cantina poliziana di 12 ettari a vigneto, che fa parte del gruppo vitivinicolo elvetico Schenk Italian Wineries. La versione 2020 possiede profumi che rimandano al frutto rosso maturo con cenni speziati a rifinitura. In bocca il sorso è polposo e dolce, dalla progressione continua e dal finale ancora su toni fruttati. Prodotto in circa 60.000 bottiglie, pari a circa la metà della produzione totale aziendale, il “Prugnanello” è caratterizzato da un carattere moderno e internazionale. Un profilo stilistico che segna complessivamente la produzione della cantina con sede a Valiano, espresso da vinificazioni e maturazioni, che hanno come obbiettivo una ricerca della massima maturità del frutto e un apporto non secondario dei legni di affinamento. Il risultato sono etichette che guardano con particolare attenzione verso l’intensità aromatica e il volume gustativo. Il Gruppo Schenk a capitale svizzero, rappresenta una delle più grandi realtà europee del vino (con cantine e vigneti in Spagna, Svizzera e Francia). L’apporto del Vigneto Italia è decisivo, ed è proprio nel Bel Paese che si trova il core business di Schenk Italian Wineries (fondata nel 1952 a Reggio Emilia). Nell’articolato portafoglio aziendale del gigante svizzero, una miriade di marchi che spaziano in ogni zona enologica dello Stivale.

(fp)

