Quattro Portoni, Blu di Bufala

BERGAMO, BLU DI BUFALA, QUATTRO PORTONI
Azienda: Quattro Portoni Società Agricola
Indirizzo: via Crema, 69
Città: Cologno al Serio (BG)
Nazione Italia
Telefono +39 035 896507

Il “Blu di Bufala” - prodotto dall’azienda bergamasca Quattro Portoni posta al limitare del parco naturale del Serio, che coltiva direttamente nei 60 ettari aziendali i foraggi necessari a nutrire le proprie bufale - è un formaggio di bufala erborinato a pasta cruda, dalla caratteristica forma di parallelepipede. È prodotto con solo latte di bufala pastorizzato e possiede una crosta asciutta e rigata di colore grigio ambrato. La pasta, tendenzialmente cremosa, è di colore giallo paglierino scarico e presenta venature blu, più o meno diffuse, con qualche cavità irregolare. Il profumo è intenso e rimanda all’erba, al latte maturo e alle muffe. Con l’aumentare del periodo di stagionatura, i suoi aromi evolvono in sentori di sottobosco e fungo. Il sapore è sapido, intenso e persistente, quasi sempre addolcito dalle sensazioni grasse tipiche del latte bufalino. È stagionato almeno per 90 giorni, ma raggiunge i suoi livelli massimi di gradimento sensoriale con stagionature lunghe della durata di 6 mesi.

TAG: BERGAMO, BLU DI BUFALA, QUATTRO PORTONI

