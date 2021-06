I vini in lattina di Coppola Winery arrivano anche in Italia (con il Gruppo Meregalli)

Osteggiato dai puristi, guardato con interesse dai più giovani, il vino in lattina non è più una novità da tanti anni, e in Usa è da tempo una nicchia interessante. Che, se fa storcere il naso a chi ama ruotare il calice tra le mani, rende il vino alla portata di tutti, liberandolo dalla rigidità della bottiglia, senza per questo volersi sostituire ad essa. Il target è quello dei più giovani, ma anche dei neofiti, aprendo al contempo a nuove occasioni di consumo: in spiaggia, in giardino in una grigliata, sul divano guardando una partita di calcio. Insomma, un modo diverso per approcciare il vino, semplice come il contenuto stesso delle lattine, ossia monovarietali generici, a gradazioni, solitamente, più basse della media.

Tra i pionieri del vino in lattina, anche Coppola Winery, la cantina californiana del regista italo americano, che già nel 2004 aveva lanciato la sua prima versione, uno spumante Blanc de Blancs dedicato alla figlia Sofia, anche lei regista. Oggi, la gamma top di Coppola Winery in lattina, la “Diamond Collection”, arriva anche in Italia, mercato quasi vergine, importata e distribuita da Meregalli, partner storico della griffe della Sonoma Valley. Quattro declinazioni diverse: Pinot Nero, Chardonnay, Sauvignon Blanc e il Sofia Brut Rosé, per un modo nuovo di approcciare il vino, senza rinunciare alla qualità e puntando sulla sostenibilità di un packaging leggero e riciclabile, un dettaglio non di poco conto, in un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è tra i principali motivi che guidano le scelte dei consumatori.

Copyright © 2000/2021