Ice Agenzia ed Eataly ancora insieme per il made in Italy in tavola, nel segno della qualità

Nonostante il quadro economico ed internazionale che definire complessi è un eufemismo, il vino italiano, nel 2022, dovrebbe superare il record fissato nel 2021 degli oltre 7 miliardi di euro di esportazioni, e toccare “quota 8”, secondo Federvini, e l’agroalimentare nel suo complesso potrebbe superare per la prima volta i 60. Merito della qualità e del prestigio dei prodotti italiani, del lavoro dei produttori, ma anche delle iniziative promozionali messe in piedi in tutto il mondo. Ed in questo senso, dopo la prima proficua collaborazione del 2021, si rinnova la partnership tra Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ed Eataly, primo retailer mondiale specializzato nel portare oltreconfine l’enogastronomia italiana, fondato da Oscar Farinetti (e che, al momento del closing dell’accordo già annunciato in settembre, vedrà la maggioranza, al 52%, nelle mani della Investindustrial della famiglia Bonomi, ndr), uniscono ancora una volta le forze in una campagna globale che metterà in mostra il meglio dell’eccellenza agroalimentare e dell’ospitalità italiana fino a ottobre 2023 (sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), in mercati come Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito, Svezia, Germania ed Emirati Arabi Uniti.

“Il focus della rinnovata partnership - spiegano Ice ed Eataly - mette l’accento sulle qualità dei prodotti italiani, sulla loro autenticità e sulle caratteristiche peculiari che rendono il made in Italy unico al mondo. Pilastro fondamentale di questa campagna sarà ospitare, in 13 punti vendita Eataly (di cui 8 in Usa), una serie di eventi ed iniziative destinati al consumatore finale, organizzati in concomitanza con le principali fiere internazionali e altre importanti occasioni di promozione della filiera agroalimentare”.

Questi eventi negli store Eataly faranno da cassa di risonanza narrativa e creeranno nuove occasioni di visibilità sia per i prodotti già disponibili presso Eataly, sia per le new entry che andranno a completare l’assortimento di qualità di cui Eataly è sinonimo da sempre. I clienti potranno approfondire la conoscenza dei prodotti italiani attraverso vere e proprie esperienze che prevedono seminari, degustazioni e occasioni per sperimentare autentiche ricette italiane nei ristoranti Eataly. Infine potranno acquistare i prodotti e riprodurre a casa propria i piatti iconici della tradizione italiana con gli ingredienti e i vini più adatti agli abbinamenti. Inoltre, una campagna di digital marketing, web e social affiancherà al lavoro dei negozi un’offerta completa di contenuti educativi e commerciali. L’obiettivo principale della pianificazione multicanale coordinata da Agenzia Ice e Eataly consiste nel far conoscere al consumatore estero concetti come l’Italian lifestyle, la filiera e l’artigianalità italiana sfruttando anche occasioni come le Giornate Mondiali dedicate all’Alimentazione.

“Il tutto nella consapevolezza che un’approfondita conoscenza dei prodotti italiani di indiscussa qualità e salubrità porterà i consumatori a voler sperimentare opportunità di acquisto più consapevoli, favorendo indirettamente le vendite e l’incremento di esportazione del made in Italy”.

