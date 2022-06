Il 2 giugno, Festa della Repubblica, si celebra anche la cucina italiana nel mondo

Un piatto semplice, come “Pasta e fagioli con le cozze”, per celebrare la cucina italiana nel mondo ed uno dei suoi più grandi ambasciatori, Tony May storico ristoratore che ha fatto fortuna a New York contribuendo a fare grande la cucina italiana negli States (capace di mettere a tavola star come Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Sylver Stallone, Sophia Loren, Sharon Stone, Harrison Ford, Demi Moore, Tom Hanks, Ron Howard, Luciano Pavarotti, ma anche finanzieri, industriali, artisti e politici), scomparso ad aprile 2022. Così, nel 2 giugno che è Festa delle Repubblica e, nel mondo l’Italian National Day, si celebrerà l’edizione n. 14 della Giornata Internazionale delle Cucine Italiane (Idic - International Day of Italian Cuisines).

Centinaia di cuochi in oltre 40 Paesi, dall’Argentina al Canada, dalla Cina alla Germania, dal Guatemala all’Indonesia, dal Giappone al Messico, all’Olanda, anche in Russa e in Ucraina, fino al Vietnam, la celebrano inserendo nel menù pasta fagioli e cozze, “un piatto che ha le sue origini nella città di Torre del Greco”, stessa città natale di Tony May.

L’evento clou sarà proprio a New York, al ristorante il Gattopardo, tra i più famosi ristoranti italiani della città. A promuoverlo sono itchefs-GVCI (Gruppo Virtuale Cuochi italiani), la rete di professionisti della cucina italiana che opera in 70 Paesi e che lanciò l’evento nel 2008, e il Gruppo Italiano, l’organizzazione che raccoglie centinaia di ristoranti, cuochi e culinary professional negli Usa. Ad introdurlo sarà Antonino Laspina, direttore Ice New York, e vi prenderanno parte Gianfranco Sorrentino, presidente Gruppo-Italiano Ristoratori, Rosario Scarpato, fondatore e direttore dell’International Day of Italian Cuisines, e, in collegamento video, chef da vari paesi: Vittorio Beltramelli (Giuse’ - Parigi), Fabio Cappellano (Il tartufo - Delft/Olanda), Paolo Gramaglia (President - Pompei), Alessandro Miceli (Bella - Dubai), Vito Gnazzo e Jordan Frosolone, rispettivamente chef de Il Gattopardo e de The Leopard of des Artistes), con la presenza di Marisa May, figlia e partner di Tony in vari ristoranti.

Nato nel 2008 come reazione contro la contraffazione sistematica della cucina e dei prodotti italiani, l’International Day of Italian Cuisines punta a tutelare il diritto dei consumatori internazionali ad una cucina italiana autentica e di qualità quando entrano in ristoranti etichettati come “italiani”. I partecipanti, spiega una nota, hanno ricevuto un poster personalizzato per la promozione dell’evento, che per la prima volta nella stori è stato immortalato in un NFT (Non Fungible Token), coniato in cinque esemplari da Crypto DineWineArt, la firma che ha lanciato gli Nft delle dining experience di Heinz Beck.

