Il 97% degli italiani consuma caffè in modo abituale, il 54% 3 tazzine (o più) al giorno

L’Italia è il Paese del caffè per eccellenza, basti pensare che lo beve in modo abituale circa il 97% degli italiani, ed oltre il 54% di questi ne consuma almeno 3 o più tazzine al giorno, mentre nella storica lotta tra moka e macchina per il caffè espresso, vince ancora la seconda: ecco gli atout di un’indagine sulle preferenze degli amanti del caffè nel Belpaese, condotta da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, per la Giornata Internazionale del Caffè, che si celebra, domani, in tutto il mondo.

Oltre a moka e macchina per il caffè espresso, continuano ad attirare un certo interesse tra i consumatori le macchine da caffè a capsule (31%, le più desiderate nella categoria) e le macchine da caffè a cialde (16%). A fronte di una generalizzata inflazione, le macchine per caffè espresso quest’anno sono arrivate a costare il 7,5% in meno, mentre le macchine da caffè a capsule il 4,5% in meno. Discorso un po’ diverso per le confezioni di caffè in grani, il cui costo medio annuale è aumentato dell’8%: resta alto l’interesse per l’acquisto di cialde e capsule online, con una crescita superiore al 15% rispetto allo scorso anno, e costi tendenzialmente rimasti invariati ma con possibilità di risparmio vicine al 10%.

