Il 97% degli italiani è rimasto nel Belpaese per le vacanze. Che non sono ancora finite

Un’estate tutta italiana: come da previsione, la maggior parte degli italiani, il 97%, in questo momento storico così particolare, ha deciso di trascorrere le proprie vacanze nel Belpaese, scegliendo le più celebri località di mare e di montagna, alla ricerca di relax e buon cibo. Ma, complice anche il prolungamento della bella stagione, gli italiani continueranno a partire, anche in autunno: è, in breve, la fotografia scattata dai dati Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, che prevede anche che il 58% degli italiani partirà per le vacanze proprio in autunno, per la maggior parte ancora al mare (57%) o in montagna (48%), ma si prevede anche un ritorno alle città d’arte (42%). Tra gli altri tipi di soggiorni ci sono quelli enogastronomici (29%), al lago (29%) e alle terme (28%). Il 33% poi già pensa alle vacanze di Natale (anche grazie al bonus vacanze, di cui si può disporre fino al 31 dicembre 2020), per il 92% in Italia, in particolare in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Campania.

Per scattare questa fotografia, Enit ha intervistato oltre 4.000 persone (dal 24 al 30 agosto): il 41% degli italiani non ha potuto fare vacanze, mentre il 59% della popolazione ha effettuato almeno un periodo fuori casa, il 42% ha trascorso un periodo di vacanza mentre il 17% ha passato due o più periodi fuori dalla propria residenza. Gli italiani sono rimasti in patria nel 97% dei casi, preferendo destinazioni quali l’Emilia Romagna, la Puglia e la Sicilia, tutte sul podio del periodo scelte dal 9% dei vacanzieri italiani. Buone performance anche quelle della montagna con il Trentino Alto Adige (8%), ma anche la Toscana (8%), il Piemonte (7%) e la Lombardia (7%). All’estero, dove sono andati solo il 3%, gli italiani sono rimasti in Europa mediterranea (35%), in Nord Europa (24%) o nell’Est europeo (14%).

Con la decisione di rimanere in Italia per le vacanze, è riemersa anche la voglia di scoprire il patrimonio del Belpaese, tra cultura, paesaggi e cucina: i vacanzieri nostrani cercano soprattutto l’esperienza culturale (24%) e il relax (23%), ma anche il cibo e la buona cucina italiana (23%). Il giudizio degli italiani sulla vacanza è stato molto positivo: voto medio 8 su 10 per una vacanza che ha avuto il gusto del relax e del benessere (75%), tanto desiderato dopo una stagione così difficile.

Numeri che, visto il periodo complicato e particolare, fanno ben sperare per la tanto agognata ripresa: nel complesso dell’estate tra italiani e stranieri sono stati 24 milioni i viaggiatori sulle tratte di Trenitalia e che hanno apprezzato la costa adriatica, in particolare la Puglia, ma anche sul Tirreno, tra la Liguria, la Toscana, Il Lazio, la Campania e la Calabria. Anche i passeggeri Italo, sul target prevalente entro i 40 anni, hanno apprezzato tutto il network comprese le nuove tratte che attraversano l’Italia da Torino a Reggio Calabria e da Milano ad Ancona. Stando ad Anas e Autostrade i volumi di traffico sono aumentati del 4% ad agosto rispetto a quanto registrato nelle settimane precedenti, portando la settimana di Ferragosto quasi in pari rispetto all’anno scorso (-3,8%).

“I dati, resi noti dall’Enit, sono confortanti - dichiara Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo (Mibact) - sia per il numero delle presenze dei vacanzieri in luglio ed agosto, sia per la scelta fatta dalla maggioranza degli italiani di rimanere nel nostro Paese per trascorrere il periodo di ferie. Fin dall’inizio - aggiunge Bonaccorsi - avevamo invitato gli italiani a fare le vacanze nel nostro Paese, riscoprendo le meraviglie diffuse lungo tutta la Penisola: dal mare alle montagne, dai borghi alla natura incontaminata. Sono confortanti anche i dati che prevedono il prolungamento della stagione anche a settembre e nei mesi autunnali. Periodo, quest’ultimo, in cui gli italiani potranno continuare a utilizzare il bonus vacanze, valido fino al 31 dicembre 2020”.

Copyright © 2000/2020