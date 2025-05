Il “Best Beach Restaurant Italia” 2025? La Locanda Perbellini al Mare a Montallegro in Sicilia

L’Italia, con i suoi oltre 7.000 chilometri di costa, offre un’infinità di luoghi incantevoli dove il mare diventa protagonista assoluto dell’estate. Ma non è solo la bellezza naturale a fare la differenza: ci sono anche gli stabilimenti balneari, con i loro servizi esclusivi, l’accoglienza e l’atmosfera raffinata, a trasformare una semplice giornata in spiaggia in un’esperienza indimenticabile. A partire dal pranzo che si può fare ristorante della struttura, magari dopo un bagno e con la vista proprio su quel mare dove ci si è tuffati poco prima. Il migliore ad offrire questa esperienza in Italia? La Locanda Perbellini al Mare a Montallegro (Agrigento), dello chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini e che vede ai fornelli lo chef Giacomo Vella, inserita nel contesto del Luna Minoica Beach, e vincitrice del premio “Cà Maiol Award - Best Beach Restaurant Italia” 2025 assegnato al Gran Galà dei Beach Club d’Italia di scena, nei giorni scorsi, all’Excelsior Gallia Hotel di Milano, in occasione del lancio della “Guida ai migliori beach club d’Italia” n. 2, curata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi, e prima dedicata al mondo degli stabilimenti balneari. E che ha visto assegnare il primo titolo assoluto, quello di “Best Beach Club Italia” 2025 ex aequo ad Alpemare al Forte dei Marmi, creato dal grande tenore Andrea Bocelli e dalla sua famiglia in Versilia (con il ristorante dello chef Mirko Caldino), e al Lido Villeggiatura, beach club del Belmond Villa Sant’Andrea a Taormina. Per il primo si tratta di una conferma, avendo già conquistato il primato nell’edizione 2024, mentre per il secondo l’ingresso nella guida è avvenuto nel migliore dei modi, poiché la struttura avviata lo scorso anno dal gruppo di hôtellerie Belmond (proprietà Lvmh) ha conquistato anche i “Tre Ombrelloni Gold”, massimo rating attribuito dalla guida (da 90 punti in su). Una valutazione condivisa anche con i beach club Eco del Mare a Lerici e Langosteria Bagni Fiore a Paraggi in Liguria, Purobeach Portopiccolo a Sistiana in Friuli Venezia Giulia, Bagno Piero a Forte dei Marmi e Twiga a Marina di Pietrasanta per la Toscana, Phi Beach a Baja Sardinia, Nikki Beach ad Arzachena e il beach del Romazzino a Belmond Hotel in Sardegna, La Scogliera a Positano per la Campania, Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni e Tao Beach a Taormina in Sicilia.

Ma oltre ai due vincitori in assoluto, e alla Locanda Perbellini al Mare, sono stati assegnati anche altri Premi Speciali. Il “Premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award” per il miglior design è andato a Le Carillon Vesta Portofino, il riconoscimento per la qualità e la sostenibilità è stato conquistato da Poseidonia Beach Club a Marina di Ascea, in Campania, la spiaggia più innovativa è quella del Git Grado, e la miglior location è il Warung Beach Club a Masua, in Sardegna, per la sua posizione unica, davanti al Pan di Zucchero e alla base di una miniera antica. “Novità dell’anno” 2025 (premio assegnato ad una nuova apertura della precedente stagione) è il titolo conquistato da Bagno Saint Tropez a Fregene, mentre Des Bains 1900 al Lido di Venezia ha vinto il “Best Heritage Award” 2025 Italia, ideato per omaggiare un beach club in attività da più di cent’anni. Infine, due Premi Speciali pensati per due categorie significative di stabilimenti balneari: il “Loovers Award” per il beach club più pet friendly d’Italia al Baba Beach di Alassio, e per la “Miglior spiaggia comunale” a Alle Boe a Forte dei Marmi che ha rivoluzionato il concetto di beach club accessibile con un’offerta di design e di qualità anche f & b con uno degli aperitivi più gettonati della Versilia.

“Questa guida - spiegano gli autori - è una selezione delle migliori strutture italiane. I beach club hanno un valore sempre più rilevante all’interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d’Italia. L’offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell’applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d’Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare”.

Focus - I “Best Beach Club Italia” 2025

Best Beach Club Italia 2025

Alpemare, Forte dei Marmi (Toscana)

Lido Villeggiatura, Taormina (Sicilia)

Cà Maiol Award - Best Beach Restaurant Italia 2025

Locanda Perbellini al Mare, Montallegro (Sicilia)

San Greg by Feudi di San Gregorio Award - Best Design Beach Club Italia 2025

Le Carillon Vesta Portofino, Paraggi (Liguria)

Audit People Award - Best Quality and Sustainability Beach Club Italia 2025

Poseidonia Beach Club, Marina di Ascea (Campania)

Spiagge.it Award - Premio Spiaggia Innovativa Italia 2025

Spiaggia Git, Grado (Friuli Venezia Giulia)

Loovers Award - Best Pet Friendly Beach Italia 2025

Baba Beach, Alassio (Liguria)

Best Location Beach Club Italia 2025

Warung Beach Club, Masua (Sardegna)

Best New Opening Beach Club Italia 2025

Bagno Saint Tropez, Fregene (Lazio)

Best Heritage Beach Club Italia 2025

Des Bains 1900, Lido di Venezia (Veneto)

Miglior Spiaggia Comunale Italia 2025

Alle Boe, Forte dei Marmi (Toscana)

