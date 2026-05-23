Il cibo parla continuamente di noi e del rapporto che costruiamo ogni giorno con ciò che ci circonda

Nella vita di tutti i giorni non facciamo che parlare di quello che mangiamo. Perché dedichiamo tanto tempo alla cucina? Per quale motivo il rito della tavola pervade sempre più le nostre vite? Il modo in cui trattiamo e consumiamo gli alimenti, le persone con cui entriamo in contatto mentre cuciniamo o mangiamo, gli spazi ed i contesti in cui espletiamo questi compiti, le stoviglie e gli arnesi che utilizziamo, determinano peculiari forme di relazione in società. Da qui la riflessione di Francesco Mangiapane, ricercatore di Semiotica all’Università di Palermo, e professore di Media ed Enogastronomia, Semiotica della Gastronomia e Semiotica del Cibo, nel volume “La semiotica del cibo. Analisi, metodo, esempi” (Carocci Editore, aprile 2026, pp. 120, prezzo di copertina 14 euro), nel quale il cibo non viene osservato soltanto come necessità o piacere, ma come linguaggio culturale capace di raccontare identità, desideri, appartenenze e trasformazioni sociali.

Ogni gesto legato alla tavola, dalla preparazione alla condivisione del pasto, porta, infatti, con sé una rete di significati che riflette il modo in cui viviamo e ci relazioniamo agli altri. Analizzando prelibatezze quali la cassata, la zuppa di cipolle e il risotto allo zafferano, l’autore mostra come il cibo contribuisca a costruire l’immagine del corpo, a definire le gerarchie sociali ed a trasformare la quotidianità in festa. Riflettere sul cucinare e sul mangiare è, oggi, un’occasione per interrogarci sulla contemporaneità.

In una società dominata dall’immagine e dalla comunicazione continua, il cibo è diventato anche racconto, esperienza estetica e forma di rappresentazione personale. Non si tratta più soltanto di mangiare, ma di mostrare, condividere, costruire narrazioni attorno a ciò che portiamo in tavola. Dai social network ai programmi televisivi, fino alle tendenze gastronomiche contemporanee, il cibo occupa, ormai, uno spazio centrale nell’immaginario collettivo, trasformandosi spesso in simbolo di stile di vita, status o ricerca di autenticità.

La tavola, allora, smette di essere soltanto un luogo domestico e diventa uno spazio sociale in cui si intrecciano memoria, cultura e relazione, dove alcuni piatti raccontano territori e tradizioni, altri evocano ricordi personali o appartenenze familiari, altri ancora diventano indicatori di distinzione sociale o strumenti attraverso cui esprimere sé stessi. Anche gli oggetti che accompagnano il pasto, le modalità del servizio o i contesti in cui si consuma il cibo contribuiscono a costruire un preciso sistema di significati.

Riflettere sul cibo significa, quindi, interrogare non solo ciò che mangiamo, ma anche il modo in cui scegliamo di vivere la convivialità, il tempo libero e persino la nostra identità. Perché, come suggerisce Mangiapane, il cibo parla continuamente di noi: delle nostre abitudini, delle nostre aspirazioni e del rapporto che costruiamo ogni giorno con il mondo che ci circonda.

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