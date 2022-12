Il connubio tra grande vino, arte e beneficenza porta in dote 175.000 euro ai pompieri di Bordeaux. Tanto hanno raccolto i lotti speciali di Château Mouton Rothschild 2020, con l’etichetta d’artista firmata dal pittore britannico Peter Doig, battuti da Sotheby’s, nel lancio dell’ultima edizione del progetto della storica cantina bordolese del gruppo Baron Philippe de Rothschild.

“Nel 2022, che si preannuncia come una grande annata, alcune zone della nostra Regione sono state devastate da gravi incendi. Per questo motivo, mentre sveliamo l’artista e l’opera d’arte creata per illustrare l’etichetta di Château Mouton Rothschild 2020, abbiamo deciso, in collaborazione con Sotheby’s, di organizzare la vendita all’asta di un lotto eccezionale, il cui intero ricavato sarà devoluto ai vigili del fuoco della Gironda. In questo modo, desideriamo aggiungere la nostra voce a quelle di tutti, con la gratitudine e l’ammirazione che meritano, e sostenere il loro lavoro in modo concreto, soprattutto in termini di prevenzione”, hanno detto Camille Sereys, Philippe Sereys e Julien de Beaumarchais de Rothschild, proprietari di Château Mouton Rothschild. In asta è finito un lotto davvero speciale, con una doppia magnum firmata dall’artista e dalla famiglia Rotschild, una cassa da 6 bottiglie, tre magnum, un’Imperiale e l’unica Nabuchodonosor (15 litri), con l’aggiudicatario e cinque sui ospiti che potranno ritirare il lotto direttamente nella tenuta, a Pauillac, con tanto di visita privata e pranzo con la famiglia Rothschild.

Copyright © 2000/2022