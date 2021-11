Il Ct azzurro di ciclismo con la passione per il vino: Daniele Bennati e il feeling con il Brunello

Il feeling tra il terroir del Brunello e il ciclismo è ormai cosa nota. Lo abbiamo visto con la tappa del Giro d’Italia, che si è rivelata un successo tra strade bianche eroiche e sullo sfondo le colline dove nasce uno dei vini più famosi. Ma non solo perché anche i protagonisti di questo mondo a più riprese hanno dimostrato di apprezzare particolarmente il Brunello di Montalcino: da Van Aert ad Alaphilippe, due fuoriclasse più vincenti e apprezzati del panorama attuale. E poi c’è anche chi con la bicicletta ha smesso, dopo anni vissuti da campione, ma che adesso ha intrapreso una nuova e importante avventura, quella da Ct della Nazionale italiana di ciclismo. Parliamo di Daniele Bennati, toscano di Castiglion Fiorentino, un “amico” di Montalcino dove torna spesso per pedalare e scoprire le bellezze del territorio. Nel giugno 2020 accompagnò il cantautore e rapper Jovanotti nel cuore del territorio del Brunello, nella millenaria Abbazia di Sant’Antimo. Daniele Bennati, da anni, a Montalcino, coltiva un’amicizia speciale, quella con Paolo Bianchini, proprietario di una delle griffe di Brunello più famose al mondo, Ciacci Piccolomini d’Aragona: “Daniele Bennati è un appassionato di vino e in particolare di Brunello di Montalcino” ha spiegato lo stesso Bianchini che ha già brindato, ovviamente a base di Brunello, con il neo Ct.

