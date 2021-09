Il delivery arriva allo stadio, con panini e bibite serviti sul posto, tra sport e sicurezza

Una bibita o un panino allo stadio o al palazzetto senza fare code e assembramenti, in totale sicurezza, per godersi lo spettacolo dello sport che è ripartito dopo la pausa estiva, senza perdersi nemmeno un minuto della partita, ed i totale sicurezza. Da adesso è possibile grazie a “QRsport”, il servizio di “in seat delivery” realizzato dalla startup Springfield per mangiare direttamente sul posto, senza scaricare nessuna app sul telefono. Basterà inquadrare il QRcode sul seggiolino di fronte per visualizzare il menù e scegliere tra panini, hot dog, bibite, patatine e molto altro e indicare settore, fila e il numero del posto dove si vorrà ricevere il proprio ordine, il tutto pagando alla consegna in contanti o direttamente online con carta di credito, PayPal o Satispay. L’ordine sarà infine consegnato, in pochi minuti, grazie ai runner dedicati presenti all’interno della struttura.

“La creazione di un’esperienza per i tifosi senza contatto è fondamentale per accogliere il pubblico nelle arene - afferma Christian Gabelli, fondatore di Springfield - le società sportive hanno di fronte molte sfide per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e noi con un bassissimo investimento possiamo offrire la soluzione per evolvere e modernizzare le arene, una vera rivoluzione smart anche per lo sport”.

QRsport attualmente è attivo nella tribuna centrale del “Sinigaglia”, lo stadio del Calcio Como, e al PalaBancoDesio (Monza Brianza), che ospita le partite casalinghe della Pallacanestro Cantù, dove il servizio è integrato in tutto il primo anello, Parterre e Poltronissima.

