Osteria del Mirasole, Abraxas e Da Burde: le migliori trattorie secondo “50 Top Italy 2025”

Dall’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, guidata da Anna Caretti e Franco Cimini, che l’ha fondata nel 1989, all’Abraxas Osteria a Pozzuoli di Vanna e Nando Salemme, alla Trattoria Da Burde a Firenze dei fratelli Andrea e Paolo Gori, luogo dove scoprire o riscoprire i sapori della Toscana: è il podio, in questo ordine, dedicato alle migliori trattorie del Belpaese scelto da “50 Top Italy 2025”, la guida online che scova i “best of” del made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali. Una “geografia” di sapori che, per le trattorie, abbraccia un po’ tutto il Belpaese tra novità e riscoperte. Completando la “Top 10”, al quarto posto, c’è Roscioli Salumeria, con Cucina a Roma; la quinta posizione va a Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, di Giovanni Milana; sesto posto per La Brinca a Ne, della famiglia Circella; settima posizione per il Ristorante Al Cambio, a Bologna; all’ottava posizione, una new entry storica napoletana, Mimì alla Ferrovia, dei cugini Michele e Michele Giugliano, che vede in cucina Salvatore Giugliano; nona posizione per l’abruzzese Mammaròssa ad Avezzano; decima per Casa Torrente - Al Convento, a Cetara con Gaetano Torrente ai fornelli.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida, hanno spiegato che “le trattorie sono la spina dorsale della ristorazione italiana, vere biblioteche gastronomiche di una cucina amata in tutto il mondo. Si tratta quasi sempre di aziende familiari, in molti casi aperte da diverse generazioni e legate spesso indissolubilmente al proprio luogo, vere e proprie ambasciate della tradizione della cucina regionale italiana; una cucina tradizionale che va preservata, implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili in quella che è la ristorazione dei tempi attuali. Senza dimenticare la salute del cliente”.

1. Antica Osteria del Mirasole - San Giovanni in Persiceto, Emilia-Romagna

2. Abraxas Osteria - Pozzuoli, Campania

3. Trattoria Da Burde - Firenze, Toscana

4. Roscioli Salumeria con Cucina - Roma, Lazio

5. Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano, Lazio

6. La Brinca - Ne, Liguria

7. Ristorante Al Cambio - Bologna, Emilia-Romagna

8. Mimì alla Ferrovia - Napoli, Campania

9. Mammaròssa - Avezzano, Abruzzo

10. Casa Torrente - Al Convento - Cetara, Campania

11. Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi, Abruzzo

12. Lo Stuzzichino - Massa Lubrense, Campania

13. Nu’ Trattoria Italiana 1960 - Acuto, Lazio

14. Arcangelo Vino e Cucina - Roma, Lazio

15. Locanda Mammì - Agnone, Molise

16. Trippa - Milano, Lombardia

17. Ristorante Consorzio - Torino, Piemonte

18. Trecca - Roma, Lazio

19. SantoPalato - Roma, Lazio

20. Gerani Ristorante - Sant’Antonio Abate, Campania

21. Osteria Botteghe Antiche - Putignano, Puglia

22. Osteria Ophis - Offida, Marche

23. I Banchi - Ragusa, Sicilia

24. Antica Trattoria Ballotta - Torreglia, Veneto

25. Corona Trattoria - Palermo, Sicilia

26. Osteria della Villetta - Palazzolo sull’Oglio, Lombardia

27. Ai Due Platani - Coloreto, Emilia-Romagna

28. Ristorante Cacciatori - Cartosio, Piemonte

29. Evviva Maria - Conversano, Puglia

30. Officina della Bistecca - Panzano in Chianti, Toscana

31. Cibus - Ceglie Messapica, Puglia

32. Il Capanno - Spoleto, Umbria

33. Trattoria Sarda Armidda - Abbasanta, Sardegna

34. Taverna Kerkira - Bagnara Calabra, Calabria

35. All’Osteria Bottega - Bologna, Emilia-Romagna

36. Taverna Centomani - Potenza, Basilicata

37. Osteria del Vicolo - Mormanno, Calabria

38. La Sangiovesa - Santarcangelo di Romagna, Emilia-Romagna

39. Armando al Pantheon - Roma, Lazio

40. L’Agave Framura - Framura, Liguria

41. Osteria La Torre - Cherasco, Piemonte

42. Al Resù - Lozio, Lombardia

43. Boivin - Levico Terme, Trentino-Alto Adige

44. Fattoria Borrello - Raccuja, Sicilia

45. Osteria Ca’ dei Giosi - Covelo di Vallelaghi, Trentino-Alto Adige

46. Bianca Trattoria - Roma, Lazio

47. Trattoria La Grotta Da Concetta - Campobasso, Molise

48. Antica Trattoria del Gallo - Gaggiano, Lombardia

49. Antichi Sapori - Montegrosso di Andria, Puglia

50. Scannabue - Torino, Piemonte

