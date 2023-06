Il Franciacorta “corre” la “1000 Miglia”, e per la prima volta gareggia con un’auto d’epoca

Due brand bresciani, simboli del made in Italy nel mondo, orgogliosi della tradizione e della competitività italiana e bresciana: sono il Franciacorta e la “1000 Miglia”, che, da domani al 17 giugno, rinnovano il loro “legame naturale” che affonda le radici nello stesso territorio che li ha visti nascere, con il prestigioso Metodo Classico “Official Sparkling Wine” anche nel 2023 della corsa in auto d’epoca “più bella del mondo”, con partenza e arrivo a Brescia, celebrando “Brescia-Bergamo Capitale della Cultura 2023”. E proprio per l’occasione della “Capitale della Cultura”, quest’anno per la prima volta, il Franciacorta gareggia con l’auto numero 378, una Fiat 1100 Tv Spider del 1955, portando sulle strade italiane i suoi ospiti per promuovere le sue bollicine.

“L’automobilismo d’epoca e la produzione di vino italiano di qualità condividono infatti la passione per la tradizione e l’eccellenza”, spiega il presidente del Consorzio Franciacorta Silvano Brescianini. Da Brescia a Roma guiderà Giorgia Surina, attrice e conduttrice radiofonica e televisiva che passerà poi il testimone a Giuseppe Maggio, attore italiano che guiderà fino a Milano, dove lo succederà Gresy Daniilidis, imprenditrice digitale italo-greca che concluderà la gara fino a Brescia.

Per “Bergamo Brescia 2023”, quest’anno, la gara, dopo Verona, “capitale” della Valpolicella, la Romagna, le Marche, Siena, la “città del Palio” circondata dai vigneti della Toscana, la “Food Valley” tra Modena, Reggio Emilia e Parma, Pavia, cuore dell’Oltrepò Pavese, il Monferrato con le tappa ad Asti, e il “saluto” a Bergamo, attraverserà la Franciacorta, costeggiando le sponde del Lago d’Iseo (Sarnico - Iseo) per poi passare per i Comuni di Provaglio d’Iseo, Passirano, Cazzago San Martino, Gussago e Cellatica. Il Franciacorta è, inoltre, presente in tutte le aree “1000 Miglia” a Brescia nei giorni precedenti alla partenza e all’arrivo.

