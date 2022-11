Il Franciacorta sbarca nel mondo dell’arte digitale con il Berlucchi Palazzo Lana Nft di Teo Kaykay

Anche il Franciacorta sbarca nel mondo dell’arte digitale: arriva il Berlucchi Palazzo Lana Extreme 2010 nella prima collezione Nft e nella nuova edizione limitata delle iconiche bollicine della griffe artefice della nascita del prestigioso Metodo Classico, con 10 esclusive opere e bottiglie in stile “cartoon” firmate dal celebre street artist e Champagne artist Teo KayKay, che uniscono il mondo fisico ed esperienziale all’innovazione. Acquistando l’Nft del Franciacorta, infatti, il collezionista non si aggiudicherà solo l’opera digitale, ma otterrà anche la versione fisica della bottiglia che potrà scegliere di conservare nelle cantine storiche dell’azienda o di ritirare (esclusivamente di persona) dopo avere avuto il privilegio di visitare in esclusiva Palazzo Lana Berlucchi e degustare i migliori Franciacorta della cantina.

Le opere digitali rappresentano una bottiglia blu Berlucchi con cuori e diamanti dorati, intervallati da tratti di colore che richiamano gli schizzi di vernice, un chiaro rimando allo stile street che caratterizza tutte le opere dell’artista. Le bottiglie fisiche, dipinte a mano dall’artista in blu, oro, e schizzi di vernice sono realizzate con una minuziosa attenzione al dettaglio. La seal tag sul collo della bottiglia è in materiale 100% vegano composto da una miscela di carta, cellulosa e lattice privo di componenti nocivi per la salute e per l’ambiente. Come ogni opera d’arte da collezione, ogni bottiglia è corredata da un certificato di autenticità cartaceo firmato a mano dall’artista. Le opere sono poi avvolte in una speciale velina personalizzata, inserite in una cassetta di legno e consegnate in una shopper di tessuto con il logo della collezione. La parte tangibile dell’opera si potrà ottenere solo attraverso l’acquisto dell’Nft (in criptovaluta o carta di credito al prezzo di 0.28 Eth) che darà diritto alla proprietà della bottiglia fisica conservata in cantina fino al momento del ritiro.

Teo KayKay, diventato ormai un punto di riferimento per l’arte e il vino, è il primo street artist italiano ad essersi specializzato nella customizzazione di bottiglie pregiate con lo stile della street art. Il primo ad aver unito il mondo del vino agli Nft e a certificare ogni sua opera su tecnologia blockchain. “Con questo nuovo progetto portiamo avanti lo stesso spirito visionario che spinse mio padre, Franco Ziliani, insieme a Guido Berlucchi a creare il primo Metodo Classico in Franciacorta nel 1961 - spiega il ceo Arturo Ziliani - abbracciamo l’estro e l’intuizione creativa di Teo KayKay sicuri che queste opere segneranno un nuovo primato per la nostra azienda portandoci verso nuove frontiere e aprendo la strada del Franciacorta nel mondo dell’arte digitale”.

