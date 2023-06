Il Giornale

Fossanova celebra i vini di abbazia … Tre giorni con i “Vini d’Abbazia”. Seconda edizione per la manifestazione che nel Borgo di Fossanova, nel comune di Priverno (Latina), dal 2 al 4 giugno celebra il ruolo che, sin dal Medioevo, le abbazie hanno avuto non solo nella produzione del vino ma anche nella preservazione di vitigni che altrimenti sarebbero andati perduti. Sono 30 le cantine abbaziali che saranno presenti con i loro prodotti, tra esse per la prima volta alcune importanti realtà francesi legate all’Associazione Les Vins D’Abbayes, che svolge una analoga manifestazione a Parigi. Per tre giorni dalle 16 alle 22 saranno aperti i banchi di assaggio delle cantine, distribuiti intorno al suggestivo Chiostro dell'Abbazia, mentre dalle ore 17 nel Refettorio si svolgeranno le masterclass. In chiusura, il 4 alle 19, un incontro con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, introdotto dal conduttore di Linea Verde Marcello Masi.

