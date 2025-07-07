il Giornale

L’affamo di Ponti presidente Federvini … “Vino devastato da tariffe al 20%”...L’introduzione di nuovi dazi sulle importazioni di vino europeo da parte degli Stati Uniti e il rafforzamento dell’euro nei confronti del dollaro rischiano di compromettere la tenuta dell’export vinicolo italiano. A lanciare l’allarme è Giacomo Ponti, presidente di Federvini, che richiama l’attenzione sulle conseguenze congiunte delle barriere tariffarie e dell’andamento valutario. “Un dazio al 10% rappresenterebbe già una zavorra p sante per le nostre esportazioni, ma un’aliquota al 20% rischia di essere devastante, soprattutto per le piccole e medie imprese della filiera vinicola”, afferma Ponti paventando il rischio chiusura dell’export Oltreoceano. “Ci sono cantine italiane - dice il presidente di Federvini che dipendono dal mercato statunitense per oltre il 50%o del fatturato: per loro, un simile aumento delle barriere tariffarie equivarrebbe a una chiusura forzata verso il principale sbocco extraeuropeo”. Introdurre nuove barriere tariffarie “in un contesto già segnato da una stagnazione dei consumi a livello globale significa sottolinea Ponti - spingere fuori dagli scaffali americani molti dei nostri vini simbolo, dal Prosecco al Chianti, dal Pinot grigio al Moscato d’Asti, e compromettere una presenza costruita in decenni di relazioni commerciali e culturali”. Ponti parla di “minaccia concreta a uno degli asset strategici del Made in Italy, tanto più in una fase di fragilità internazionale. Non si tratta solo di una questione economica, ma anche di equilibrio territoriale, occupazionale e culturale. Il rischio è di vanificare anni di lavoro e relazioni, senza benefici reali per nessuno. È il momento della responsabilità e del buon senso, non del protezionismo punitivo”.

Copyright © 2000/2025