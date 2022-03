Il Grana Padano è il formaggio più prodotto e venduto. La crescita di Provolone e Montasio

<b>Il Grana Padano è il primo formaggio italiano a marchio per produzione certificata e valore alla produzione e al consumo. A dirlo l’indagine Ismea/Qualivita 2021, che mette a confronto 2020 e 2019 sulla base di indici come produzione certificata, valore alla produzione, al consumo e all'export. Con un valore alla produzione di 1,36 miliardi di euro (-12,7% sul 2019) il Grana Padano precede il Parmigiano Reggiano, la Mozzarella di Bufala Campana, il Gorgonzola, l’Asiago, il Provolone Valpadano, il Taleggio il Montasio e il Pecorino Toscano</b> nella “Top 10” dei formaggi più apprezzati in Italia e all’estero.

La produzione certificata di Grana Padano è di 203.606 tonnellate in aumento (+2,2%) sull’anno precedente, tra i primi 10 formaggi solo il Taleggio ha registrato un calo produttivo (-5%). Alla voce export a dominare sono sempre Grana Padano e Parmigiano, rispettivamente con 839 e 682 milioni di euro di valore, da segnalare la crescita a grandi cifre del Provolone Valpadana (5,3 milioni e +92,1% sul 2019) e del Montasio (4,9 milioni e +132,2% sul 2019).

<b>Ed è proprio il Provolone Valpadana Dop il protagonista della campagna promozionale “Choose your taste, sweet or spicy, only from Eu”, progetto triennale che si propone di migliorare il grado di riconoscibilità dei prodotti a marchio europeo di qualità</b> ed aumentarne competitività e consumo, promosso dal Consorzio e che beneficia del co-finanziamento dalla Commissione Europea. Una crescita che, secondo il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana, Libero Stradiotti, risiede “anche nel fatto che sempre più attenzione viene dedicata ai temi della sostenibilità e alle dinamiche ambientali”.

