Il Macbeth di Verdi ed il Franciacorta di Bellavista per brindare alla “Prima” del Teatro Alla Scala

Dopo un’edizione 2020 in streaming e senza pubblico, nel giorno di Sant’Ambrogio, proprio in queste ore, il Teatro Alla Scala di Milano sta celebrando la sua “prima”, con il Macbeth di William Shakespeare, musicato da Verdi (con il libretto firmato da Francesco Maria Piave). Un evento che sa di rinascita e di ripartenza, e che, tradizione nella tradizione, ha il suo brindisi ufficiale che, dal 2004, è firmato dalla griffe del Franciacorta Bellavista, del gruppo Terra Moretti, che ogni anno dedica il suo Brut Millesimato Teatro alla Scala ad uno dei più importanti teatri d’Italia e del Mondo. Per ogni vendemmia una stagione teatrale, per ogni “prima” del 7 dicembre un nuovo vintage. Quest’anno, protagonista il Franciacorta Brut 2016, una bottiglia dedicata alla forza e alla bellezza dell’Italia, alle sue tradizioni e peculiarità.

“È un’emozione ogni anno la Prima della Scala, un momento speciale per Milano, per l’Italia e per noi di Bellavista che rappresentiamo il brindisi ufficiale del 7 dicembre, ma quest’anno lo sarà ancora di più. Dopo il lungo periodo di chiusura legato alla Pandemia, dopo la dolorosa sofferenza che a piegato il mondo e lo ha reso più vulnerabile, dopo la grande fatica dell’arte di potersi esprimere in libertà e in presenza di pubblico, potremo tornare finalmente a gioire e commuoverci “dal vivo”, dichiara Francesca Moretti, presidente del gruppo Terra Moretti Vino.

“Un ringraziamento doveroso al Teatro alla Scala, al Sovrintendente Dominique Meyer, agli artisti, alle maestranze, al Sindaco di Milano e alle altre istituzioni, per aver reso possibile questo evento. Sappiamo che all’impegno importante per sostenere la cultura, si sono aggiunti ingenti investimenti per mettere in sicurezza gli artisti, i lavoratori e il pubblico; motivo in più per far sentire la nostra vicinanza. Il nostro millesimato è un vino unico e questo Brut 2016 rappresenta per noi oggi l’emblema della celebrazione: alla bellezza, alla vita, alla salute e alla gioia di stare insieme, che oggi è l’augurio più bello. È un vino che esprime l’intensità dell’inverno, i fiori bianchi di una primavera fresca, il sole e la morbidezza della luce estiva. Per produrre un vino così, ci vogliono anni di lavoro, ci vuole l’amore per la propria terra e per la bellezza della natura. Ci vuole un senso di responsabilità verso la tradizione e nei confronti della propria storia, sentimenti che ci uniscono indissolubilmente al Teatro alla Scala”. In omaggio al Teatro alla Scala, ogni elemento che riveste la bottiglia del Vintage Brut è pensato per rappresentarne l’essenza. Così i colori e i decori dell’etichetta sono una trasposizione fedele dei fregi e dei decori della Scala, mentre il cofanetto riproduce l’incisione autografa della facciata realizzata del suo architetto, Giuseppe Piermarini. Dai bozzetti autografi delle Prime d’Opera sono tratte le figure che si intravedono alle finestre: sono Calaf e Turandot della rappresentazione di Giacomo Puccini, e ancora le Maschere dell’opera Ernani di Giuseppe Verdi. Una trasposizione dell’antico nel moderno affinché nulla sia lasciato al caso e tutto sia una piena e rispettosa celebrazione della grande creatività italiana.

