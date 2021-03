Il made in Italy agroalimentare porta le eccellenze nelle tavole di Pasqua delle famiglie bisognose

Il bello e il buono del made in Italy approda nelle tavole delle famiglie italiane più bisognose nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Famiglie, 20.000, che vivono una situazione difficile accentuata dal Covid e che potranno perlomeno vivere delle feste più serene. Il tutto grazie ad una operazione di solidarietà firmata dal sistema agroalimentare italiano e presentata al premier Mario Draghi dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo. L’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal Cortile di Palazzo Chigi in direzione di chi ne ha più bisogno.

Decine di mezzi sono stati organizzati per le consegne lungo tutta la Penisola per procedere poi alla distribuzione a nuclei familiari individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie. Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre cinquanta chili con prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso ma anche Parmigiano Reggiano e Grana Padano fino a biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi. Un’operazione che sa di speranza e di augurio di ripartenza grazie anche all’impegno di aziende simbolo del made in Italy. Un sistema dove lavorano oltre tre milioni gli italiani che “continuano a operare nella filiera alimentare, dalle campagne alle industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità alle forniture di cibo e bevande alla popolazione”, precisa Coldiretti sottolineando come “l’approvvigionamento alimentare è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740.000 aziende agricole e stalle, 70.000 imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione con 230.000 punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di “Campagna Amica” che non hanno mai dimenticato la solidarietà”. Basti pensare che, nel 2020, oltre 5,5 milioni di chili di prodotti tipici Made in Italy, a chilometro zero e di altissima qualità, sono stati distribuiti dagli agricoltori di “Campagna Amica” per garantire un eccellente pasto ai più bisognosi. Un impegno reso possibile dalla partecipazione volontaria dei cittadini al programma della “Spesa sospesa” nei mercati di “Campagna Amica” e dal contributo determinante del management dei Consorzi Agrari d’Italia (Cai) e della Coldiretti che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari.

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche - ha spiegato il presidente Coldiretti Ettore Prandini - il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani”. L’iniziativa di Pasqua è stata resa possibile dalla partecipazione di Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea.

