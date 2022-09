Il made in Italy fa “sistema”: nascono le praline al Parmigiano Reggiano e cioccolato di Fabio Fazio

Il made in Italy fa “sistema”: nascono le praline al Parmigiano Reggiano Dop realizzate dal Consorzio di uno dei prodotti-simbolo e più amati d’Italia con Lavoratti 1938, la storica azienda artigianale di Varazze, in crisi a causa della pandemia, acquisita e rilanciata da Fabio Fazio, deciso a far rinascere la storica cioccolateria della sua terra d’origine. Con il più famoso conduttore italiano che, nella presentazione in anteprima in questi giorni a “Terra Madre Salone del Gusto” a Torino con Slow Food, ha spiegato come “abbiamo osato unire la piacevolezza e l’equilibrio del nostro cioccolato all’ingrediente che rappresenta al meglio l’Italia nel mondo: il Parmigiano Reggiano, garanzia assoluta di eccellenza senza eguali. Ne è nata una pralina sorprendente in cui il cioccolato custodisce le diverse stagionature di Parmigiano in modo perfetto”.

Una collaborazione all’insegna del rispetto delle materie prime e della naturalità dei prodotti, oltre che della loro versatilità di abbinamenti: solo per il Parmigiano, si va dal Vermouth alle birre artigianali, dal gin al sakè giapponese, dalla Fassona di Razza Piemontese al cioccolato.

Quello di Lavoratti 1938 rivive a Varazze, in Provincia di Savona, con nuove ambizioni: quelle di Fabio Fazio e dell’imprenditore e ristoratore Davide Petrini con la società Dolcezze di Riviera. “Abbiamo salvato un pezzo della nostra infanzia”, ha detto Fazio, spiegando che l’obiettivo è quello di produrre un cioccolato d’autore realizzato con le ricette del maestro pasticcere Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto, artigiano del gusto di fama internazionale, attento selezionatore di ingredienti e paladino della qualità assoluta. Capofila della ricerca e sviluppo, il professor Ernesto Carrega, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza e Cremona, specializzato in tecnologie di lavorazione dei prodotti dolciari, artefice dell’arduo compito di realizzare i sogni dell’azienda. Un’intera squadra ha lavorato con cura e dedizione a ogni aspetto della filiera: dal rinnovo degli impianti alla scelta e tracciabilità delle materie prime, dall’attenzione all’ambiente a un modello di crescita basato su sostenibilità e responsabilità sociale.

Pensate come pre-dessert o come accompagnamento per l’aperitivo, le praline al Parmigiano Reggiano offrono quattro diverse stagionature selezionate da Lavoratti in collaborazione con il Consorzio. “Una ricetta inedita - ha precisato Fazio - che dopo un’accurata ricerca, sposa le diverse stagionature di Parmigiano Reggiano con differenti percentuali di massa di cacao del nostro cioccolato. Non abbiamo dubbi: è stato senz’altro il modo migliore per inaugurare il nostro piccolo e appassionato percorso”.

