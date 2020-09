Il “Made in Veneto”, con le sue eccellenze, entra nella Gdo, con il marchio “Land of Venice”

Obiettivo, portare l’eccellenza nella grande distribuzione. Il marchio promozionale del Veneto “Land of Venice” entra nei supermercati e negli ipermercati a contrassegnare i prodotti di qualità del “made in Veneto”. Lo prevede il progetto di filiera avviato tra Regione e Aspiag service, il gruppo della grande distribuzione titolare del marchio Despar. Il logo “Land of Venice” comparirà nei cartelli promozionali, sugli scaffali, nei volantini cartacei, nel web e nei cartelli pubblicitari dei 590 punti vendita della catena Aspiag andando a contrassegnare e valorizzare i prodotti a marchio Dop, Igp e Stg ma anche le produzioni venete bio, i prodotti di montagna e quelli certificati con il disciplinare QV (Qualità Verificata).

Il Veneto, tra le regioni italiane, vanta il maggior numero di prodotti certificati con 91 Dop, Igp e Stg tra comparto wine e comparto food. Un patrimonio che, come ha ricordato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan, vale 3,9 miliardi di euro e abbraccia un “paniere” di eccellenze che va dalla casatella del Piave all’asparago di Bassano; dall’insalata di Lusia al riso del delta del Po; dalle ciliegie di Marostica al fagiolo di Lamon. Senza dimenticare che, per il vino, con 14 Docg, 29 Doc e 10 Igt, il Veneto è la regione con il primato di numero di etichette d’origine.

I primi prodotti individuati dal marchio promozionale del Veneto saranno i radicchi ad indicazione geografica protetta - Verona, Chioggia, Castelfranco, Treviso tardivo e precoce - e i prodotti lattiero caseari a denominazione di origine.

“La Regione promuove e sposa questo progetto ambizioso, al quale stiamo lavorando da oltre un anno - ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan - la grande distribuzione non è un nemico da combattere, ma può diventare il primo alleato del mondo agricolo, come hanno dimostrato i mesi del lockdown. I nostri produttori sono bravissimi a produrre, ma spesso scontano la volatilità dei prezzi del mercato e faticano a ricevere la giusta remunerazione. Questo accordo di filiera con un gigante della grande distribuzione come Aspiag, che conta già una forte quota di aziende venete tra i propri fornitori, rappresenta una modalità innovativa per valorizzare un indiscusso patrimonio di qualità e di eccellenze agroalimentari. Mi auguro che anche altre grandi catene distributive condividano il medesimo spirito di promozione dei prodotti di qualità del territorio e contribuiscano ad avvicinare i consumatori alla conoscenza e all’acquisto di specialità e tipicità della nostra terra”.

