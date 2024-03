Il meglio dell’ospitalità e della buona tavola del Belpaese, con oltre 3.500 strutture selezionate

Un viaggio che si snoda attraverso i luoghi più belli e suggestivi del Belpaese, da quelli più noti ai meno conosciuti, lungo 58 “itinerari del gusto” che raccontano sapori e profumi della terra, del mare e della tradizione dei nostri borghi e delle grandi città: torna la guida “Alberghi e ristoranti d’Italia 2024” del Touring Club Italiano (Touring Servizi, 800 pp, prezzo di copertina 22 euro), storica pubblicazione giunta alla sua edizione n. 30, curata da Teresa e Luigi Cremona. Un compendio di oltre 3.500 strutture selezionate, che conferma la strada intrapresa nel segno della sostenibilità e della valorizzazione dei territori, anche attraverso le giovani promesse della ristorazione italiana.

Percorrendo le “strade del gusto”, si scoprono e riscoprono le loro peculiarità gastronomiche, con prodotti tipici, ristoranti, trattorie e indirizzi per lo street food da provare e tenere a mente, ma anche botteghe enogastronomiche, cantine ed enoteche, pasticcerie e forni, e ancora caseifici e aziende agricole per acquisti a chilometro zero. Alla valorizzazione dei territori fa riferimento anche l’indicazione dei paesi Bandiera Arancione: nella guida sono oltre 200 le strutture selezionate nelle piccole eccellenze dell’entroterra certificate dal Touring Club Italiano. Non mancano gli indirizzi di “Buona cucina” e “Stanze italiane”, le “Camere e Cucine d’autore”, insieme ad alcune segnalazioni di affittacamere, agriturismi e suggerimenti per una pausa veloce. Si conferma la sezione “Electric friendly” con una selezione di strutture che offrono servizi dedicati a chi viaggia in elettrico.

La guida dedica grande attenzione ai territori anche assegnando il Premio “Top di domani” a 4 giovani chef di tutta Italia, che si distinguono per talento, curiosità, spiccata personalità e sensibilità nell’interpretare la propria professione: Guido Paternollo, executive chef del Pellico3 di Park Hyatt a Milano, Irina Stratan, sous chef de La Paterna di Giavera del Montello, Giulio Gigli, chef e fondatore di Une a Foligno, e Dario Pandolfo, chef di Cala Luna di Cefalù.

Per interagire e sostenere i protagonisti della guida e i valori dello stare a tavola, dell’accoglienza italiana e delle nostre eccellenze enogastronomiche, Touring Club Italiano ha creato sulla sua rivista e sul sito una sezione “Territori a tavola” in cui si raccontano i territori svelandone luoghi, segreti, e preziosi consigli per una viaggio dal gusto tutto italiano.

Copyright © 2000/2024