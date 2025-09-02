Il mercato Rtd tira e c’è chi ci investe ancora come Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio

Il mercato delle bevande “ready-to-drink” (Rtd) è in forte espansione e sempre più realtà imprenditoriali stanno investendo in questo segmento, attratte dalla crescente domanda di prodotti percepiti come più salubri, trasparenti e pratici (come abbiamo riportato su WineNews). Tra queste, in Italia, anche Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, che ha recentemente assunto il pieno controllo di Boem, marchio italiano specializzato in Rtd a bassa gradazione alcolica. L’acquisizione da parte di Lmdv Capital apre una nuova fase per Boem, orientata al consolidamento e all’espansione internazionale. Il marchio prevede di intervenire su aspetti come l’innovazione di prodotto, la rete distributiva e l’identità visiva. Il supporto di cantanti celebri Fedez e Lazza, già coinvolti nel progetto, continuerà nel ruolo di brand ambassador, guardando soprattutto al pubblico giovanile.

“Il 2024 è stato un anno di consolidamento e investimenti mirati in ricerca e sviluppo, marketing e costruzione dell’organizzazione e, per questo - spiega Boem in una nota, riporta l’Ansa - si è chiuso con risultati in linea con il piano industriale, a fronte di importanti investimenti. Grazie a ciò, i primi mesi del 2025 hanno registrato una forte accelerazione: il fatturato quadrimestrale ha superato del 69% l’intero risultato 2024. A trainare la crescita sono stati il lancio di due nuove referenze, una nuova identità visiva del brand e una distribuzione più capillare sia nel segmento horeca e Gdo. Il 2025 sarà l’anno in cui il marchio consoliderà la propria presenza nei canali di vendita nazionali, rafforzerà la redditività e muoverà i primi, concreti passi sui mercati esteri”, conclude la nota.

Alla guida di questa trasformazione, come detto, c’è Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore classe 1995, ritenuto tra i più influenti della sua generazione, secondo la celebre rivista dedicata al business “Forbes”. Figlio di Leonardo del Vecchio fondatore di Luxottica, ha fondato Lmdv Capital investendo in settori strategici come hospitality, intrattenimento, innovazione e real estate. Tra le sue operazioni più note - spiega “Forbes Italia” - figurano le acquisizioni di Acqua Fiuggi, storica azienda italiana di acque minerali, e Leone Film Group, azienda attiva nella distribuzione cinematografica, oltre a Triple Sea Food Holding, che gestisce ristoranti come Trattoria del Ciumbia, Vesta e Casa Fiori Chiari, a Milano e non solo, e accanto al Twiga a Forte dei Marmi.

