Il miglior espresso italiano all’estero si beve in Corea, preparato da Lee Hyung Wook

In Italia il caffè è molto di più di una semplice bevanda. Rappresenta un vero e proprio rito sociale e culturale, essendo parte integrante dell’identità nazionale italiana. Undici milioni di sacchi esportati in tutto il mondo nel solo luglio 2024 (l’anno prima 10 milioni), per un totale dell’export nei 10 mesi a cavallo tra ottobre 2023 e giugno 2024 di 115 milioni di sacchi, con un aumento del 10,5% sullo stesso periodo tra il 2022 e il 2023 (104 milioni). E, ogni giorno nel mondo vengono consumate 3,2 miliardi di tazzine, un dato che viene stimato in crescita a 3,8 miliardi entro il 2030, secondo i numeri forniti dall’Organizzazione internazionale sul caffè (Ico). Il metodo di preparazione di caffè più diffuso in Italia è l’espresso, che è diventato un simbolo dell’“italian way of life” nel mondo. Il miglior interprete del caffè espresso all’italiana nel mondo? Il coreano Lee Hyung Wook, vincitore dell’Espresso Italiano Champion, allo “Iei Connect” 2024, di scena, nei giorni scorsi, a Milano all’Hotel Gallia.

Il professionista, miglior barista dell’espresso italiano al mondo, si è aggiudicato la finalissima, seguito sul podio al secondo posto dal filippino Darwin Pontanos e al terzo posto dall’italiana Ilaria Rizzo. Il giovane vincitore gestisce un’attività, il “D:mine Cafe”, e lavora anche come formatore per Italian Barista School, IIac - International Institute of Coffee Tasters e Next Bean a Seoul in Corea del Sud. Già vincitore della tappa coreana, Lee Hyung Week segue la competizione di caffè italiano da otto anni. “Sono profondamente onorato di aver vinto la competizione mondiale tenutasi a Milano e non vedo l’ora di comprendere e imparare di più sull’espresso italiano”, ha detto.

La finale internazionale è stata la celebrazione di una gara che da anni coinvolge centinaia di baristi che desiderano mettersi alla prova con i simboli della caffetteria italiana: espresso e cappuccino. La gara ha visto anche la partecipazione della campionessa 2023, la coreana Song Hye Jin, prima professionista donna ad aggiudicarsi il titolo internazionale di Espresso Italiano Champion. Proprio lei ha consegnato il titolo al nuovo campione internazionale.

I prodotti presentati in gara hanno rispecchiato i parametri di qualità dell’Istituto Espresso Italiano: per l’espresso una tazzina con circa 25 millilitri di caffè ornato da una crema consistente e di finissima tessitura, di color nocciola, una bevanda sciropposa con aromi intensi e ricchi di note di fiori, frutta, cioccolato e pan tostato, mentre per il cappuccino una crema finissima e lucida, con un perfetto bilanciamento di aromi del latte e del caffè. “Iei da oltre 25 anni rappresenta l’Espresso Italiano all’interno della filiera e dà molta soddisfazione vedere come la formazione, la ricerca scientifica e la promozione della cultura del nostro amato Espresso Italiano siano sempre argomenti al centro di interesse”, ha detto il presidente Iei, Luigi Morello.

