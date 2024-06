Il miglior gelato del mondo? È quello di Adám Fazekas della gelateria “Fazekas Cukrászda” a Budapest

Il gelato è uno dei prodotti simbolo dell’estate e della bella stagione e, come più volte detto anche su WineNews, rappresenta un must nel Belpaese (ma anche nel resto del mondo). Basti pensare che, secondo una ricerca di YouGov Surveys, più del 90% degli italiani considera la stagione estiva il momento perfetto per acquistare e consumare il gelato e che l’82% lo mangia frequentemente, almeno una volta alla settimana. In aggiunta, Astra Ricerche pronostica, a seguito di un sondaggio per l’Istituto del Gelato Italiano, ulteriori aumenti nei consumi entro il 2027, soprattutto a casa. Un prodotto imprescindibile, quindi, protagonista di una graduatoria mondiale dedicata agli artisti del gelato, la “Gelato Festival World Ranking”. Promossa, dal 2011, da Gelato Festival, Sigep-Ieg Expo e Carpigiani, la classifica mondiale di categoria per singoli gelatieri è basata sui punteggi ottenuti in 13 anni di gare e vede la partecipazione di più di 8.000 gelatieri valutati da esperti. L’edizione di quest’anno si è chiusa con il successo di Adám Fazekas della gelateria “Fazekas Cukrászd” a Budapest (Ungheria), che diventa il miglior gelataio al mondo nel 2024. Argento, invece, per il gelato tricolore: al secondo posto, infatti, troviamo Giovanna Bonazzi della gelateria “La Parona del Gelato” a Parona (Verona), seguita dalla statunitense Savannah G. Lee della gelateria “Savannah’s Gelato Kitchen” a San Francisco, California, sul gradino più basso del podio.

L’attribuzione dei punti ha tenuto conto della partecipazione a gare e selezioni, dal 2011 ad oggi ed il gelataio ungherese ha guadagnato il primo posto ottenendo 227 punti e 3 corone (simbolo del successo raggiunto nel ranking e che va da uno fino a un massimo di cinque), superando i 213 punti della sfidante italiana e quindi i 208 punti e 3 corone di Savannah G. Lee, terza classificata. In totale sono state 1.278 le gelaterie che hanno raggiunto il punteggio minimo per entrare nella classifica “Gelato Festival World Ranking” 2024, con l’ingresso di 681 nuovi gelatieri rispetto all’edizione precedente. Ma durante questa edizione ci sono state anche delle riconferme: Marco Venturino della gelateria “I Giardini di Marzo” a Varazze (Savona), che nel 2022 aveva raggiunto il primo posto in classifica, passa di diritto nella “Hall of Fame” dell’evento e non parteciperà più alle prossime competizioni come concorrente, diventando uno dei giudici. Venturino raggiunge così Eugenio Morrone della gelateria “Il Cannolo Siciliano” di Roma, che nel 2020 aveva raggiunto il primo posto in classifica, vincendo anche la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di Gelateria nello stesso anno, come membro del team Italia.

