Il Natale a tavola, anche a Buckingham Palace: la Regina prepara il pudding con gli eredi al trono

Il clima natalizio travolge proprio tutti: nel periodo dell’anno in cui la famiglia si riunisce, spesso attorno al tavolo unita dai piatti tradizionali, dai profumi e dai sapori delle festività, e in cui si è tutti più buoni, e si tende quindi a fare del bene, anche una delle famiglie più potenti e famose del mondo cede all’atmosfera, e si riunisce per fare un dolce tradizionale. Si tratta della famiglia reale inglese, guidata dalla Regina Elisabetta che, con sguardo attento e divertito, insieme al Principe Carlo e al nipote William, assiste il bis nipote George, intento a preparare il classico pudding di Natale.



Le quattro generazioni della Royal Family, la Regina con i 3 eredi al trono in linea di successione, non cucinano però certo per il proprio pranzo di Natale: i pudding preparati dal principino George faranno parte dei 99 che la Royal British Legion distribuirà nel Regno Unito e nel Commonwealth, attraverso il progetto sociale “Together at Christmas”, in supporto delle Forze Armate britanniche, dai figli dei soldati in servizio fino ai veterani della Seconda Guerra Mondiale, festeggiando anche il compleanno n. 99 proprio della Legion.

