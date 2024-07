Il Parlamento Ue prende forma: Veronika Vrecionová (Repubblica Ceca) alla Commissione Agricoltura

Il nuovo Parlamento Ue prende forma, e con esso le Commissioni che guideranno i lavori parlamentari nelle varie materie (mentre per i Commissari Ue si dovrà aspettare fino a settembre). Intanto, guardando a quelle che riguardano più da vicino il settore agricolo, sarà Veronika Vrecionová, della Repubblica Ceca, del gruppo Ecr (Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei) la nuova presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Ue per la prima metà della legislatura. Una Commissione che vede anche tanti altri italiani tra le sue fila: da Sergio Sberlato (Fratelli d’Italia) a Stefano Bonaccini (Pd), da Salvatore De Meo (Forza Italia) ad Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei), da Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia) a Cristina Guarda (Europa Verde), da Camilla Laureti (Pd) a Dario Nardella (Pd) e Raffaele Stancanelli (Lega). Italiano è, invece, il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Ue, la cui materia incide molto anche sull’agricoltura, come visto soprattutto negli ultimi mesi. Ovvero Antonio De Caro (Pd), con il Belpaese che potrà contare anche sul secondo vicepresidente di Commissione, Pietro Fiocchi (Fratelli d’Italia). Tanti i membri italiani della Commissione (che è anche la più grande del Parlamento, con 90 membri): Annalisa Corrado (Pd), Ignazio Roberto Marino (indipendente), Alessandra Moretti (Pd), Aldo Patriciello (Lega), Michele Picaro (Fratelli d’Italia), Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia), Massimiliano Salini (Forza Italia), Silvia Sardone (Lega) e Flavio Tosi (Forza Italia).

