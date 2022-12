Il Sole 24 Ore

In arrivo campagna speciale anti-contraffazione ... Una campagna speciale anticontraffazione per tutelare il made in Italy è allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso. Iniziative in questo senso sono in definizione da parte del nuovo direttore generale per tutela della proprietà industriale al Mimit, Amedeo Teti. La campagna dovrebbe concentrarsi su lotta alla contraffazione, tutela dei marchi e contrasto all’Italian sounding, in particolare nell’agroalimentare. Si lavora al coinvolgimento di influencer, personaggi con un ampio seguito sui social media, per sensibilizzare i consumatori più giovani sull’importanza di acquistare prodotti di origine italiana realizzati in una filiera legale. Allo studio - dice Teti, che ha già diretto per 17 anni le politiche di internazionalizzazione e secondo alcuni rumors è in corsa come prossimo presidente di Ice - anche la realizzazione di campagne pubblicitarie anticontraffazione nei Paesi esteri dove più forte è la concorrenza sleale dell’Italian sounding.

