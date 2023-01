Il Sole 24 Ore

Design Thinking e vino, Corso al Politecnico … Poli.design lancia un corso per avvicinare le cantine vinicole al metodo del “Design Thinking”. E cioè “flessibilità, prontezza di reazione, capacità di trasformare problemi in sfide che aprono scenari nuovi”: al di là del vino buono, ormai divenuto un prerequlsito per il successo, secondo la società consortile del Politecnico di Milano saranno queste le competenze che sempre più distingueranno un'azienda vitivincola dalle altre. Con queste premesse nasce il corso di Alta Formazione “Progettare il futuro del vino: soluzioni per scenari che cambiano”, organizzato con il patrocinio di Unione italiana vini, Veronafiere, Agivi, Onav, Cometa. Direttore scientifico sarà il docente Luca Fois. Il corso partirà a giugno e si rivolge anzitutto a imprenditori e manager che operano nel settore wine and spirits, ma sarà aperto a chiunque desideri migliorare le proprie competenze. Con 6o ore di lezione (concentrate il venerdì e il sabato) e il coinvolgimento di oltre venti docenti, il corso si articolerà in cinque moduli, con la possibilità di iscriversi anche solo ad alcuni di questi. Il primo, “Progettare soluzioni”, introdurrà il metodo del Design Thinking con i più importanti insegnanti della Facoltà del Design, a cui si affiancherà un focus sull'intelligenza emotiva. Il. secondo, “Capire, coinvolgere, fidelizzare i clienti e intercettarne di nuovi” esplorerà le nuove esigenze dei consumatori e come soddisfarle. Il terzo, “La brand strategy e la comunicazione” aiuterà i corsisti a definire meglio chi si è e a chi rivolgersi, passando dall’ottica di prodotto a quella di pubblico. “Evoluzioni sostenibili. Riuso, economia circolare, sinergie creative”, vedrà al centro i concetti di Genius Loci, innovazione del brand a beneficio sociale, ambientale e dell'impresa. Infine, “L’approccio del design per conoscere e interpretare i mercati” svilupperà il tema dell’export grazie al focus su Cina e gli Stati Uniti. Il Poli.design opera nel campo del design proponendo programmi di formazione per giovani laureati e per professionisti, ma anche per imprese strettamente focalizzate sull’innovazione.

