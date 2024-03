Il vino di qualità rende più felici (soprattutto con aspettative alte e condizioni favorevoli)

Bere vino di qualità fa sentire più felici, anche chi non è esperto in materia: e l’effetto è amplificato se ci sono aspettative alte ed una situazione favorevole intorno, come buona musica ed una bella location. Lo afferma uno studio scientifico, a cura di alcuni ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul “Journal of the Science of Food and Agriculture”.

Qualsiasi azione capace di creare aspettative sulla qualità del prodotto sarebbe in grado di modulare la gradevolezza vissuta. In questo contesto, durante l’edizione 2022 dell’Internet Festival di Pisa, il Cnr ha promosso un “esperimento sociale”, attraverso una metodologia economica e affidabile, basato su sensori indossabili per misurare le emozioni suscitate in un contesto dal vivo su consumatori di diverso tipo di vini. Cinque vini (due difettosi e tre di alta qualità) sono stati proposti a 50 consumatori non selezionati in un contesto emozionante, con musica jazz dal vivo come sottofondo. Sono stati utilizzati in sinergia sia l’approccio esplicito (questionari), sia implicito (elettrocardiogramma) registrato da sensori indossabili e da smartphone.

Secondo i risultati, il vino genera indubbiamente una risposta emotiva significativa nei consumatori; la risposta è multiforme e riconducibile al livello qualitativo del vino degustato. Infatti, a parità di condizioni, anche i consumatori meno esperti riescono a riconoscere perfettamente i vini buoni rispetto ai prodotti di qualità inferiore. Inoltre, i i vini di alta qualità sono in grado di indurre uno spettro di emozioni positive, come osservato dall’analisi dei segnali dell’elettrocardiogramma, soprattutto quando sono abbinati a musica di sottofondo.

Il quadro ha sicuramente giocato a vantaggio dei vini di buona qualità, favorendo le loro caratteristiche emotive positive al palato, anche di alcuni consumatori meno esperti, grazie ad un effetto di trascinamento verso uno stato d’animo positivo generato dalle condizioni circostanti.

