Il vino è godimento libero e spontaneità. Così Angelo Peretti, vincitore dei “Wine Travel Awards”

Un libro che, con ironia ma anche logica, vuole riappropriarsi della dimensione genuina del bere, attraverso novanta “esercizi che prendono spunto da altro”, e quindi da romanzi, aneddoti, poesie, canzoni, interviste, in un dialogo creato per parlare di vino e viceversa e che, con l’aiuto di “esercizi” mentali, tra narrativa e saggistica, vuole aiutare a riconoscere e sfatare i luoghi comuni che si sono stratificati a questo punto da inibire il godimento libero, immediato e spontaneo del vino e della stessa vita. È il giornalista e scrittore Angelo Peretti l’autore dell’anno (2023-2024), e l’unico italiano a riuscirci, nella categoria dei “wine and food influencer” dei “Wine Travel Awards”, il premio internazionale dedicato alla divulgazione nel settore enogastronomico, la cui cerimonia di consegna sarà di scena martedì 21 maggio alla Gallery Suit in “London Wine Fair”, la fiera londinese del vino.

Nei mesi scorsi, Angelo Peretti, candidato come autore del libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino” (Edizioni Ampelos) e definito “l’ambasciatore del vino del Veneto” dalla rivista statunitense “Forbes”, era stato di gran lunga il più votato da parte della giuria popolare dei “Wine Travel Awards”, per essere ora premiato anche dalla giuria tecnica, guidata dal giornalista e critico britannico Robert Joseph. “Attraverso il suo lavoro - si legge nelle motivazioni del premio di autore dell’anno ai “Wine Travel Awards”, Angelo Peretti mira a elevare il consumo di vino a un’arte meditativa, intrecciando la competenza enologica con la letteratura, l’arte e la filosofia”. Peretti, nella sua ultima fatica, inoltre, suggerisce, per ciascun capitolo, due vini, uno italiano e uno estero, coerenti con il contenuto narrato: la scelta si ripartisce fra etichette note e meno famose per un totale di 180 vini.

Angelo Peretti, nato a Garda nel 1959, si occupa di vino come giornalista e critico da oltre trent’anni. Dirige il giornale on line The Internet Gourmet ed ha collaborato con alcune delle maggiori guide italiane dei settori del vino, dell’olio e della ristorazione, ha redatto piani strategici per Consorzi di tutela e pubblicato manuali sui vini italiani e sugli abbinamenti tra cibo e vino.

