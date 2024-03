Il vino è “Più di un Sogno”, l’iniziativa di Tenimenti Leone con due etichette speciali

Vino e solidarietà è un binomio che spesso e volentieri va a braccetto, tanto che, negli anni, non sono mancate per fortuna le iniziative che hanno messo in evidenza lo spirito di beneficenza dei produttori. Solidarietà che non si ferma come dimostrano le mille bottiglie, per un’edizione limitata solidale, disponibili da Signorvino: si tratta di due vini di Tenimenti Leone - la tenuta acquistata dalla famiglia Veronesi, proprietaria di Signorvino, nel 2021, 30 ettari vitati a Cesanese, Malvasia Puntinata, Chardonnay, Merlot e Syrah, e 20 di uliveto, tutti a conduzione biologica - con etichette realizzate da persone con disabilità intellettiva. L’attività è in collaborazione con la Fondazione “Più di un Sogno”, organizzazione impegnata a promuovere valori e pratiche di solidarietà, accoglienza e percorsi di miglioramento della qualità di vita di famiglie con figli con disabilità intellettiva.

Grazie all’iniziativa “Un’etichetta da sogno”, in tutti i locali Signorvino saranno disponibili due tipologie di bottiglie con etichette solidali, si tratta dei vini Sciccheria (Bianco Igp Lazio) e Pischello (Rosso Igp Lazio) di Tenimenti Leone, azienda giovane situata nel Lazio fra i comuni di Velletri e Lanuvio, dove il gruppo Oniverse (proprietario della Cantina e nuovo nome del Gruppo Calzedonia di Veronesi) porta avanti l’ambizione di rilanciare i vini dei Castelli Romani.

Le etichette sono state ideate, grazie ad un processo creativo, condotto dalle educatrici di “Più di un Sogno”, insieme ai giovani partecipanti al laboratorio creativo e successivamente dipinte a mano, con l’utilizzo di un timbro e con tanta pazienza e maestria: sabato 9 marzo e domenica 10 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, i giovani della Fondazione “Più di un Sogno”, insieme ai collaboratori di Signorvino, accoglieranno, a Verona, nei tre punti vendita della città scaligera, per condividere un buon bicchiere di vino e belle storie di inclusione sociale.

La Fondazione “Più di un Sogno” nasce nel 2007 con una visione, quella di sviluppare programmi personalizzati, coordinati e continuativi che rientrino in un progetto di miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva. Oggi la Fondazione aiuta 126 famiglie e ha all’attivo 43.000 interventi riabilitativi all’anno, offrendo un accompagnamento dalla nascita all’età adulta per bambini, adolescenti e giovani adulti, finalizzato allo sviluppo cognitivo, all’inclusione sociale e lavorativa e al raggiungimento di una vita autonoma delle persone assistite.

