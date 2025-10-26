Il vino italiano tra storia e “new generation”: “I Migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia” 2026

Chiara Pepe, alla guida, con la famiglia, della Emidio Pepe, in Abruzzo, e Orlando Rocca, alla guida della cantina che porta il suo nome, nelle Langhe, sono “la giovane vignaiola” ed il “giovane vignaiolo” dell’anno; Tommaso Cortonesi, produttore a Montalcino, con La Mannella, è il “vignaiolo del cambiamento”, mentre la sinergia tra il Parco Archeologico di Pompei e Feudi di San Gregorio, guidata da Antonio Capaldo, è il “miglior nuovo progetto vinicolo”; ancora, a Marzia Varvaglione, alla guida di Varvaglione 1921 in Puglia, e del Ceev (Comitè Européen des Entreprises Vin) va il titolo di “giovane presidente di un gruppo di produttori”, mentre a Davide Zoppi ed al marito Giuseppe Luciano Aieta (che, nella scorsa estate, hanno subito un’aggressione a sfondo omofobo), produttori con la cantina Cà du Ferrà, in Liguria, va il premio “migliore comunicazione sociale”, anche per il vino “Zero Tolleranza per il Silenzio”, etichetta-manifesto contro “l’omertà e l’indifferenza”. Sono i premi speciali della guida “I Migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia” 2026, firmata da Luciano Ferraro, vice direttore del quotidiano “Corriere della Sera”, e da James Suckling, critico enologico tra i più importanti a livello internazionale e fondatore del sito JamesSuckling.com, che sarà presentata il 27 ottobre a Milano (ed in edicola dal 28 ottobre), e che WineNews è in grado di anticipare. Una guida che, all’edizione n. 12, guarda al futuro del settore, come spiega anche il “sottotitolo”, “Le cantine storiche e la nuova generazione di produttori: le storie e le bottiglie della meglio gioventù”.

“Siamo davanti a una stagione nuova per il vino italiano. È in corso un passaggio di testimone - afferma Luciano Ferraro - tra chi ha costruito la storia del nostro vino e una generazione di ragazze e ragazzi che ne stanno riscrivendo il futuro. Un cambiamento profondo, che unisce rispetto per le radici e curiosità per le innovazioni. Per questo abbiamo voluto dedicare la guida 2026 ai giovani vignaioli che con passione e visione stanno dando nuova linfa al Vigneto Italia, mantenendo intatta la qualità e la varietà del nostro patrimonio enologico”.

Nel volume, come detto, anche la lista dei 100 vini italiani migliori, già selezionati da James Suckling per la sua “Top 100 Wines of Italy” 2025 (che abbiamo riportato qui), e che, se con tutti i criteri presi in considerazione dal critico (qualità, prezzo e “fattore wow”), vede al vertice l’Etna Rosso San Lorenzo 2023 di Tenuta delle Terre Nere, il Soave Classico La Rocca 2023 di Pieropan ed il Brunello di Montalcino Pianrosso 2020 di Ciacci Piccolomini d’Aragona della famiglia Bianchini, riordinandola, con il solo punteggio per la qualità del vino, mette in testa con 100/100, il Barbaresco Asili Riserva 2021 di Bruno Giacosa, il Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 2019 di Valdicava ed il Barolo Monvigliero 2021 di G.B. Burlotto, mentre con 99/100 punti seguono il Barolo Brunate 201 di Marcarini, il Toscana Bòggina B 2023 di Petrolo, il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020 de Il Marroneto, ed il Chianti Classico Gran Selezione 2021 di Ipsus della famiglia Mazzei.

Tra le curiosità, il racconto de “Le vigne storiche - 10 Vigneti Resilienti”, vigne che custodiscono “memoria ed identità”, firmato da Marco Simonit, alla guida, insieme a Pierpaolo Sirch, della “Simonit & Sirch - The Vine Master Pruners”, che, con il loro metodo di potatura, dal Friuli, hanno conquistato il mondo, e si prendono cura dei vigneti di molte delle aziende più celebri del pianeta. E che, in questa sua “Top 10”, ha selezionato la storica Vigna dell’Impero di Tenuta Sette Ponti, nel Valdarno (la cui peculiare storia abbiamo raccontato su WineNews in questo video), i Vigneti Antichi di Mamujada curati da Marco Bacci nel progetto “Blue Zone”, il vigneto di Contrada Rampante di Passopisciaro, sull’Etna, le Terrazze di Furore di Marisa Cuomo, ad Amalfi, le Vecchie Viti di Ruggeri, a Valdobbiadene, il Vigneto Gelsaia di Cecchetto, a Tezze di Piave, il Vigneto Meschinella di Gianfranco Fino, a Manduria, le Vigne di Cardamone, Diana e Tirro di Andrea Reale, ancora ad Amalfi, la Vigna Starse di Cantina Addimanda, a Taurasi, e le Vecchie Viti di Pajè di Roagna, a Barbaresco.

Un volume, “I Migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia” 2026, che come detto, guarda al tempo stesso al passato e al futuro, anche nella prefazione firmata dal saggista e giornalista Marzio Breda, intitola “Quando i vignaioli vinsero la battaglia dei dazi”, con un interessante parallelismo tra la situazione di oggi, soprattutto guardando agli Usa, ed una vicenda di cinque secoli fa, ai tempi della Serenissima di Venezia, tra i contadini di Valmarena ed i Conti Brandolini, in quella terra che sarebbe poi stata la terra del Prosecco …

Valle d’Aosta

Rosset Terroir - Nicola Rosset



Piemonte

Ascheri - Matteo Ascheri

Braida - Raffaella Bologna

Cascina Gilli - Davide Gasperini

Cascina Penna-Currado - Giulia e Michele Currado

Coppo - Giuditta Soldadino

Damilano - Paolo Damilano

Ferraris Agricola - Luca Ferraris

Gaja - Angelo, Gaia, Giovanni, Rossana Gaja

La Colombera - Elisa Semino

Lodali - Walter Lodali

Marchesi di Barolo - Davide e Valentina Abbona

Michele Chiarlo - Stefano Chiarlo

Pio Cesare - Federica Boffa

Poderi e Cantine Oddero - Mariacristina Oddero

Poderi Luigi Einaudi - Matteo Sardagna Einaudi

Proprietà Sperino - Luca De Marchi

Liguria

Cantine Lunae - Diego Bosoni

Lombardia

Ballabio - Mattia Nevelli

Bellavista - Francesca Moretti

Cantina Chiara Ziliani - Chiara Ziliani

Mosnel - Lucia Barzanò

Muratori - Michela Muratori

Terre d’Aneòr - Eleonora Bianchi

Trentino

Cantine Ferrari - Alessandro, Camilla, Marcello, Matteo Lunelli

Dorigati - Michele e Paolo Dorigati

Elio Endrizzi Viticoltori - Stefano Endrizzi

Maso Martis - Alessandra e Maddalena Stelzer

Moser - Carlo e Matteo Moser

Vin de la Neu - Nicola Biasi

Alto Adige

Cantina Valle Isarco - Armin Gratl

Franz Haas - Franz Haas Junior

Girlan - Oscar Lorandi

Veneto

Allegrini Wines - Francesco Allegrini

Bottega - Sandro Bottega

Ca’ Rugate - Michele Tessari

Casa Paladin - Carlo Paladin

Cecchetto - Marco Cecchetto

Davide Vignato - Davide Vignato

La Vigna di Sarah - Sarah Dei Tos

Masi - Raffaele e Sandro Boscaini

Masottina - Federico Dal Bianco

Montelvini - Alberto e Sarah Serena

Pasqua - Riccardo Pasqua

Pizzolato - Settimo Pizzolato

Roeno - Martina Centa

Villa Della Torre - Carlotta, Caterina e Marilisa Allegrini

Villa Sandi - Diva e Leonardo Moretti Polegato

Friuli Venezia Giulia

Gradis’ciutta - Robert Princic

Gravner - Josko e Mateja Gravner

Livio Felluga - Andrea Felluga

Paraschos - Alexis e Jannis Paraschos

Emilia Romagna

Cantina Maurizio Costa - Angelo Costa

Mutiliana - Giorgio Melandri

Toscana

Badia di Morrona - Lorenzo Serra Cervetti

Belpoggio - Enrico Martellozzo

Bibi Graetz - Bibi Graetz

Caprili - Giacomo Bartolommei

Castello del Terriccio - Vittorio Piozzo di Rosignano

Castello di Meleto - Francesco Montalbano

Castello di Monsanto - Giulia e Laura Bianchi

Castello di Volpaia - Federica Mascheroni

Cinelli Colombini - Violante Cinelli Colombini

Collemezzano - Niccolò Marzichi Lenzi

Fattoria di Grignano - Tommaso Inghirami

Fèlsina - Giovanni Poggiali

Le Potazzine - Sofia e Viola Gorelli

Pinino - Salvatore Ferragamo

Poggio Antico - Marcel Van Poecke

Tassi Montalcino - Fabio Tassi

Tenuta di Artimino - Annabella Pascale

Tenuta di Camugliano - Lorenzo Niccolini

Tenuta di Trinoro - Benjamin Franchetti

Tenuta Maryamado - Emad Khashoggi

Tenuta Sette Ponti - Famiglia Moretti Cuseri

Tenuta Vergaia - Philipp Hildebrand

Tenute Folonari - Ambrogio e Giovanni Folonari

Marche

Velenosi Vini - Marianna Velenosi

Villa Bucci - Federico Veronesi

Umbria

Lungarotti - Chiara Lungarotti

Lazio

Famiglia Cotarella - Dominga, Enrica e Marta Cotarella

Campania

Alois - Massimo Alois

Azienda Agricola Tinessa - Marco Tinessa

Feudi di San Gregorio - Antonio Capaldo

Fonzone - Silvia Fonzone Caccese

Galardi Terra di Lavoro - Allegra Selvaggi

Mazzella - Gianluca Mazzella

Puglia

Vespa Vignaioli per Passione - Bruno Vespa

Basilicata

Elena Fucci - Elena Fucci

Sicilia

Abraxas - Achille Scudieri

Baglio di Pianetto - Grégoire Desforge

Colosi - Pietro Colosi

Cottanera - Francesco e Mariangela Cambria

Cusumano - Alberto e Diego Cusumano

Dei Principi di Spadafora - Enrica e Francesco Spadafora

Palmento Costanzo - Serena Costanzo

Tenuta di Fessina - Jacopo Maniaci

Valle Dell’Acate - Gaetana Jacono

Sardegna

Mesa - Gaetano Marzotto

Tenuta Perda Rubia - Mario Mereu

100

Bruno Giacosa Falletto Barbaresco Asili Riserva 2021

Valdicava Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 2019

G.B. Burlotto Barolo Monvigliero 2021

99

Marcarini Barolo Brunate 2021

Petrolo Trebbiano Toscana Bòggina B 2023

Il Marroneto Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020

Ipsus Chianti Classico Gran Selezione 2021

98

Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso San Lorenzo 2023

Pieropan Soave Classico La Rocca 2023

Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso 2020

Castello di Ama Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2022

Maugeri Etna Bianco Superiore Contrada Praino Frontemare 2023

Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021

Bibi Graetz Toscana Testamatta 2023

Paolo Scavino Barolo Bussia Vigna Fantini 2021

Capezzana Vin Santo di Carmignano Riserva 2017

Livio Sassetti Brunello di Montalcino Riserva 2019

Tenuta Sette Ponti Toscana Oreno 2023

Pira (Chiara Boschis) Barolo Mosconi 2021

San Polino Brunello di Montalcino Riserva 2019

Renieri Brunello di Montalcino Riserva 2019

Romano Dal Forno Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019

Siro Pacenti Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2020

Poderi Aldo Conterno Barolo Colonnello 2021

Casanova di Neri Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2020

Tua Rita Toscana Redigaffi 2023

Vietti Barolo Monvigliero 2021

Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2019

Sandrone Barolo Le Vigne 2021

Ceretto Barolo Brunate 2021

Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2021

Ornellaia Bolgheri Superiore 2022

Cantina Terlan Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2022

Tenuta di Trinoro Toscana Rosso 2022

Tenuta San Guido Bolgheri - Sassicaia Sassicaia 2022

Montevertine Toscana Le Pergole Torte 2022

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2019

Marchesi Antinori Toscana Solaia 2022

Castell’in Villa Chianti Classico Riserva’ NEL 2016

97

Foradori Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti Fuoripista 2023

Les Crêtes Pinot Nero Valle d’Aosta Revei 2022

J. Hofstätter Sauvignon Alto Adige Oberkerschbaum Riserva 2022

M. Marengo Barolo Bricco delle Viole 2021

Rosset Valle d’Aosta Sopraquota 900 2023

Capichera Vermentino di Gallura Superiore Vign’Angena 2024

Giodo Nerello Mascalese Sicilia Alberelli 2022

Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2022

Mastroberardino Taurasi Radici 2020

Blue Zone Isola dei Nuraghi Vigneti Centenari 2022

Castello di Bossi Toscana DiMarco 2022

Carlo Giacosa Barbaresco Montefico 2022

Palladino Barolo Parafada 2021

Grosjean Pinot Nero Valle d’Aosta Les Frères 2022

Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino Millecento Riserva 2019

Pietradolce Etna Rosso Contrada Rampante 2022

Jermann Venezia - Giulia dove i sogni non hanno fine 2023

Anselmet Chardonnay Valle d’Aosta Mains et Coeur 2023

Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2023

Caiarossa Toscana 2022

Conterno - Fantino Barolo Ginestra Vigna del Gris 2021

Castello di Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2020

Michele Chiarlo Barolo Tortoniano Riserva 2019

Francesco Rinaldi & Figli Barolo Brunate 2021

Massolino Barolo Parafada 2021

G.D. Vajra Barolo Baudana 2021

Il Borro Toscana 2021

Ettore Germano Barolo Vignarionda 2020

Gianni Brunelli Brunello di Montalcino Riserva 2019

Marchesi di Barolo Barolo Riserva 2016

Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2021

Colterenzio Sauvignon Alto Adige Gran Lafóa Riserva 2022

Girolamo Russo Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2022

Renato Ratti Barolo Marcenasco 2021

Bovio Barolo Gattera Riserva 2019

San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2020

Giacomo Fenocchio Barolo Villero 2021

Caparzo Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2020

Isole e Olena Toscana Cepparello 2022

Mauro Veglio Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019

Feudo Maccari Nero d’Avola Terre Siciliane Vigna Guarnaschelli 2023

Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2016

Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 2020

Frescobaldi Toscana Giramonte 2023

Eredi Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 2019

Grattamacco Bolgheri Superiore 2022

Giodo Brunello di Montalcino 2020

San Giusto a Rentennano Merlot Toscana La Ricolma 2022

Castello Banfi Brunello di Montalcino Poggio All’Oro Riserva 2019

Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2019

Tenuta di Biserno Toscana Biserno 2022

Bruno Rocca Barbaresco Rabajà Riserva 2019

96

Travaglini Gattinara 2021

Attems Sauvignon Blanc Collio Cicinis 2024

Schiopetto Pinot Grigio Collio 2024

Pievalta Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico San Paolo Riserva 2021

Elena Walch Chardonnay Alto Adige Vigna Castel Ringberg Riserva 2022

Inama Soave Classico Foscarino I Palchi Grande Cuvée 2022

Michele Satta Bolgheri Superiore Piastraia 2022

Passopisciaro Terre Siciliane Contrada R 2023

Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2016

Focus - Quando i vignaioli vinsero la battaglia dei dazi di Marzio Breda (giornalista e saggista)

Un vecchio tormento, quello dei dazi sul vino. Senza andare troppo a ritroso (si potrebbe farlo fino al periodo romano), se ne trova traccia in una disputa che cinque secoli fa vide i contadini della Valmarena schierati contro i feudatari, i conti Brandolini, con un ricorso alle magistrature della Serenissima per mantenere la possibilità di «vender al minuto» il frutto delle loro vendemmie. Era un bianco leggero, il «vin pizhol», che i vassalli dell’Alto Trevigiano offrivano «a secchio o mezzo secchio, a uso di case e famiglie ma non di osteria o di mercanti» e sul quale imploravano un «caritatevole» taglio dei tributi supplementari pretesi dai signori. La faccenda si trascinò a lungo prima che la Repubblica veneziana accogliesse l’istanza, confermando le preesistenti, e abbastanza miti, tassazioni. È una microstoria del passato che ondeggia sulla grande storia del presente. Come in una sospensione del tempo. Infatti, nella lontana prova di forza della vallata veneta (dove nel Settecento si cominciò a produrre il Verdiso, che avrebbe concorso a creare il Prosecco, con le sue bollicine vagabonde e ormai cosmopolite) risuona l’eco di un ben altro conflitto daziario, di oggi, da cui è derivata la fine del libero scambio e la rincorsa ad alzare barriere doganali su ogni cosa. Compresi i prodotti della vite. Come per una intermittente calamità, gli eredi dei vignaioli di allora si trovano adesso sulle spine per un problema analogo e assai più complicato, con lo svantaggio di non potersi appellare a un foro di giustizia vicino ed equanime come quello dei dogi. Infatti, al pari di mille altri come loro, non sono alle prese con una modesta contesa locale, ma di fronte a una planetaria e destabilizzante guerra commerciale, nella quale la sfida è portata da poteri egemonici e dispotici. Imperi concentrati a fare sempre più soldi, a costo di sottrarli brutalmente a qualcuno. Negando pari identità perfino ad antichi alleati. Tutto si tiene e si lega, quando si pensa al vino, che si esprime con gli infiniti dialetti delle diverse piccole patrie italiane. Ogni toponimo un marchio, sovente glorioso. Miti e leggende si sovrappongono in una geografia che va dalle Alpi alla Sicilia, e le comprende insieme. Con sentimenti e memorie diverse, certo, eppure molto simili, se si mettono a confronto tradizione e innovazione, ossia la stentata e marginale esistenza delle famiglie rurali nei tempi remoti e l’euforica età dell’oro che è lievitata ovunque negli ultimi decenni. E va considerata poi la semiologia del paesaggio italiano: un museo diffuso, con segni e tracce a indicare la civiltà umana di un certo momento, come avviene per le geometrie pettinate dalle vigne, che in tante zone ha avuto, e magari saputo mantenere, gli scorci armoniosi e il respiro di un presepe. Senza trascurare, infine, il peso di certe variabili che hanno fatto irruzione nel Novecento e che rischiano di complicare l’arte di fare e conservare il vino: per esempio, gli scarti violenti del clima, le biodiversità minacciate dalla chimica, la carenza d’acqua, la desertificazione del territorio. Un orizzonte impervio che obbliga comunque i vignaioli a una resistenza coerente con il paradigma della crescita, secondo i codici di un’economia in evoluzione nella quale abbiamo conquistato una catena di primati, in questo campo. Primati non soltanto commerciali, ma legati allo stile di vita, al gusto e alla cultura. E qui sta il punto che potremmo dire politico. In parecchie aziende italiane, grandi e piccole, si teme che l’avvento dei nuovi dazi travolga e azzeri il successo raggiunto. L’eterna retorica del declino. L’effetto di un catastrofismo millenarista («chiuderemo tutti») veicolato anche dai mass-media. Una forzatura. Una suggestione confusa e da esorcizzare, mentre le incognite potrebbero semmai venire dall’interno del sistema stesso del vino, che «purtroppo non sembra essersi mai evoluto in strutture in grado di affrontare i mercati globali … una questione di cultura d’impresa». Così sostiene Sandro Boscaini, tra i pionieri dell’Amarone della Valpolicella e presidente di Masi Agricola, per anni alla guida di Federvini e, in quanto tale, uno che ha l’esperienza per trarre bilanci. Per quanto provvisori. La sua riflessione un po’ consola e consegna a tutta la filiera la responsabilità di marciare compattamente nel coltivare, vinificare, commercializzare prodotti che, tecnicamente, sono già di pregiatissima qualità senza aver tradito le origini. Ora, se è vero che la globalizzazione non significa necessariamente perdita dell’identità (o almeno non dovrebbe), un interrogativo sorge spontaneo. Ci sarà ancora posto, in un mondo già dominato da sofisticati marketing enologici, tour in streaming fra le botti, dagli iconici wine-bar affollati dalle esigenti community del vino, per le care vecchie osterie? Sarà un sentimentalismo da passatisti, una nostalgia stucchevole, ma chi scrive sa che il tessuto conviviale, e anche parecchia letteratura, è passato dalla consuetudine di incontrare gli altri in quelle cantine e taverne oggi spesso esiliate nelle periferie e quindi rare. Era «la civiltà dell’ombretta e del canto in osteria, dove si filosofeggia sul nulla e si tramandano le cronache dei paesi», diceva il poeta veneto Andrea Zanzotto, che le osterie amava frequentarle con gli amici che andavano a trovarlo, da Goffredo Parise a Gigi Meneghello. Per inciso: una quarantina d’anni fa lo accompagnai in un villaggio vicino a Valmarino, perché voleva intervenire in un dibattito con uno degli ultimi discendenti della dinastia Brandolini sui rapporti feudali con gli antichi braccianti. E proprio lì affiorò, grazie alle ricerche d’archivio di un erudito locale, la secolare faccenda del vino e dei dazi. Vinta dai coloni.

