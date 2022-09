Cosa hanno in comune “La Gioconda” e i Savoia? Un vino: Vigna dell’Impero 1935 di Sette Ponti

Cosa hanno in comune “La Gioconda” e i Savoia? Un vino. Il Vigna dell’Impero 1935, Sangiovese in purezza che nasce dal vigneto piantato nel 1935 nel Valdarno in Toscana dal Principe Amedeo di Savoia Duca d’Aosta per celebrare la conquista dell’Abissinia e la nascita dell’Impero Coloniale Italiano, dagli anni Cinquanta del Novecento di proprietà della famiglia Moretti Cuseri e “fiore all’occhiello” di Tenuta Sette Ponti, che prende il nome dal numero dei ponti sul fiume Arno tra Arezzo e Firenze, tra cui il Ponte Buriano raffigurato nello sfondo del capolavoro di Leonardo da Vinci.

