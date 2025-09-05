“Top 100 Wines of Italy” 2025 by Suckling: Terre Nere, Pieropan e Ciacci Piccolomini sul podio

L’estate sta finendo, e con l’autunno alle porte, per il mondo del vino, si apre la stagione delle guide e delle classifiche internazionali. Ed in questo senso, ecco arrivare la “Top 100 Wines of Italy” 2025 del critico americano, ma ormai di stanza in Asia, James Suckling, che parla, sintetizzando, di “un ritorno a valore, autenticità e altitudine”. Nella classifica di Suckling (che come spiega lo stesso critico “sarà inoltre protagonista della nuova Guida dei Vini del “Corriere della Sera”, edita dal più grande quotidiano italiano”, e realizzata insieme al vicedirettore Luciano Ferraro, ndr), il miglior vino italiano in assoluto è siciliano, ovvero l’Etna Rosso San Lorenzo 2023 di Tenuta delle Terre Nere, una della cantine di riferimento del territorio del vulcano, seguito, al n. 2, da un altro alfiere assoluto del suo territorio, come il Soave Classico La Rocca 2023 di Pieropan, così come lo è il n. 3, ovvero il Brunello di Montalcino Pianrosso 2020 di Ciacci Piccolomini d’Aragona della famiglia Bianchini, tra i riferimenti qualitativi assoluti, anche per la costanza negli anni, della denominazione.

A completare la “top 10” di Suckling.com (la cui firma dall’Italia è Aldo Fiordelli, ndr), ancora, il Barolo Brunate 2021 della griffe Marcarini, il Trebbiano Toscana Bòggina B 2023 di Petrolo, faro del Val d’Arno di Sopra, e ancora un grande nome del Chianti Classico come Castello di Ama, con il San Lorenzo Gran Selezione 2022. E, poi, ancora un classico della viticoltura di montagna, come il Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti Fuoripista 2023 di Foradori, al n. 7, davanti all’Etna Bianco Superiore Contrada Praino Frontemare 2023 di Maugeri, ancora dal piccolo, ma prestigioso, territorio siciliano, unico con due vini nelle prime 10 posizioni. A chiudere la decina dei migliori ancora due leader dei loro areali, ovvero Boscarelli, con il Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021, e Les Crêtes, con il Pinot Nero Valle d’Aosta Revei 2022.

Dei 100 vini in classifica (vedi focus), sottolinea il critico americano, 81 sono rossi, mentre la Toscana domina con 44 etichette, davanti al Piemonte con 26, alla Sicilia con 7 e al Trentino Alto Adige con 6, numeri che “dimostrano quanto siano ancora concentrati i vini di punta nelle regioni storiche italiane, evidenziando anche lo slancio che si sta costruendo nel Sud e nell’estremo Nord”. Concentrazione che si fa ancora più alta, in questa classifica 2025, se si guarda ai singoli territori: “il Barolo e il Brunello di Montalcino rimangono le denominazioni più forti della nostra lista, rispettivamente con 22 e 18 vini. Ciò riflette anche le eccezionali annate recentemente rilasciate da entrambe le zone: il 2021 a Barolo e il 2019 per i Brunello da vigneto singolo e Riserva. Queste due denominazioni continuano a definire lo standard per i rossi italiani adatti all’invecchiamento, anche se altre regioni crescono di statura”, si legge su jamessuckling.com.

Focus - La “Top 100 Wines of Italy” 2025 di James Suckling

1 - Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso San Lorenzo 2023

2 - Pieropan Soave Classico La Rocca 2023

3 - Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso 2020

4 - Marcarini Barolo Brunate 2021

5 - Petrolo Trebbiano Toscana Bòggina B 2023

6 - Castello di Ama Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2022

7 - Foradori Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti Fuoripista 2023

8 - Maugeri Etna Bianco Superiore Contrada Praino Frontemare 2023

9 - Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021

10 - Les Crêtes Pinot Nero Valle d’Aosta Revei 2022

11 - Bibi Graetz Toscana Testamatta 2023

12 - Paolo Scavino Barolo Bussia Vigna Fantini 2021

13 - Capezzana Vin Santo di Carmignano Riserva 2017

14 - J. Hofstätter Sauvignon Alto Adige Oberkerschbaum Riserva 2022

15 - Livio Sassetti Brunello di Montalcino Riserva 2019

16 - Tenuta Sette Ponti Toscana Oreno 2023

17 - Pira (Chiara Boschis) Barolo Mosconi 2021

18 - M. Marengo Barolo Bricco delle Viole 2021

19 - Rosset Valle d’Aosta Sopraquota 900 2023

20 - Capichera Vermentino di Gallura Superiore Vign’Angena 2024

21 - Giodo Nerello Mascalese Sicilia Alberelli 2022

22 - Travaglini Gattinara 2021

23 - Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2022

24 - Attems Sauvignon Blanc Collio Cicinis 2024

25 - Mastroberardino Taurasi Radici 2020

26 - Schiopetto Pinot Grigio Collio 2024

27 - Blue Zone Isola dei Nuraghi Vigneti Centenari 2022

28 - Pievalta Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico San Paolo Riserva 2021

29 - Castello di Bossi Toscana DiMarco 2022

30 - Bruno Giacosa Falletto Barbaresco Asili Riserva 2021

31 - Carlo Giacosa Barbaresco Montefico 2022

32 - Valdicava Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 2019

33 - Palladino Barolo Parafada 2021

34 - Grosjean Pinot Nero Valle d’Aosta Les Frères 2022

35 - Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino Millecento Riserva 2019

36 - Pietradolce Etna Rosso Contrada Rampante 2022

37 - San Polino Brunello di Montalcino Riserva 2019

38 - Jermann Venezia - Giulia dove i sogni non hanno fine 2023

39 - Il Marroneto Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020

40 - Anselmet Chardonnay Valle d’Aosta Mains et Coeur 2023

41 - Elena Walch Chardonnay Alto Adige Vigna Castel Ringberg Riserva 2022

42 - Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2023

43 - Caiarossa Toscana 2022

44 - Conterno - Fantino Barolo Ginestra Vigna del Gris 2021

45 - Castello di Monsanto Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2020

46 - Michele Chiarlo Barolo Tortoniano Riserva 2019

47 - Francesco Rinaldi & Figli Barolo Brunate 2021

48 - Massolino Barolo Parafada 2021

49 - Renieri Brunello di Montalcino Riserva 2019

50 - G.D. Vajra Barolo Baudana 2021

51 - Il Borro Toscana 2021

52 - Ettore Germano Barolo Vignarionda 2020

53 - Gianni Brunelli Brunello di Montalcino Riserva 2019

54 - Marchesi di Barolo Barolo Riserva 2016

55 - Romano Dal Forno Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019

56 - Inama Soave Classico Foscarino I Palchi Grande Cuvée 2022

57 - Siro Pacenti Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2020

58 - Ipsus Chianti Classico Gran Selezione 2021

59 - Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2021

60 - Colterenzio Sauvignon Alto Adige Gran Lafóa Riserva 2022

61 - Poderi Aldo Conterno Barolo Colonnello 2021

62 - Girolamo Russo Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2022

63 - G.B. Burlotto Barolo Monvigliero 2021

64 - Casanova di Neri Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2020

65 - Renato Ratti Barolo Marcenasco 2021

66 - Bovio Barolo Gattera Riserva 2019

67 - Tua Rita Toscana Redigaffi 2023

68 - San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2020

69 - Vietti Barolo Monvigliero 2021

70 - Giacomo Fenocchio Barolo Villero 2021

71 - Caparzo Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2020

72 - Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2019

73 - Isole e Olena Toscana Cepparello 2022

74 - Mauro Veglio Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019

75 - Sandrone Barolo Le Vigne 2021

76 - Feudo Maccari Nero d’Avola Terre Siciliane Vigna Guarnaschelli 2023

77 - Ceretto Barolo Brunate 2021

78 - Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2021

79 - Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2016

80 - Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 2020

81 - Ornellaia Bolgheri Superiore 2022

82 - Cantina Terlan Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2022

83 - Michele Satta Bolgheri Superiore Piastraia 2022

84 - Tenuta di Trinoro Toscana Rosso 2022

85 - Tenuta San Guido Bolgheri - Sassicaia Sassicaia 2022

86 - Frescobaldi Toscana Giramonte 2023

87 - Montevertine Toscana Le Pergole Torte 2022

88 - Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2019

89 - Marchesi Antinori Toscana Solaia 2022

90 - Passopisciaro Terre Siciliane Contrada R 2023

91 - Eredi Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 2019

92 - Grattamacco Bolgheri Superiore 2022

93 - Giodo Brunello di Montalcino 2020

94 - San Giusto a Rentennano Merlot Toscana La Ricolma 2022

95 - Castello Banfi Brunello di Montalcino Poggio All’Oro Riserva 2019

96 - Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2016

97 - Castell’in Villa Chianti Classico Riserva’ NEL 2016

98 - Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2019

99 - Tenuta di Biserno Toscana Biserno 2022

100 - Bruno Rocca Barbaresco Rabajà Riserva 2019

