Entro il 2040 il vino diventerà qualcosa di simile al jazz: amato profondamente da una comunità appassionata, rispettato universalmente, ma lontano dal mainstream. Non un bene per pochissimi - ma certamente non più un bene di massa. Inoltre, tra 20 anni, berremo spumanti inglesi, rossi danesi e bianchi svedesi o canadesi, con la stessa naturalezza con cui oggi ordiniamo una bottiglia della Loira o della Nuova Zelanda. La bottiglia di vetro pesante, storicamente associata all’idea di “vino pregiato”, diventerà un simbolo di irresponsabilità ambientale. I vini NoLo non sono una moda passeggera, ma un fenomeno strutturale, destinato a durare nel tempo, grazie a nuove generazioni di consumatori molto più attente a salute, benessere e moderazione. Per questo motivo il segmento NoLo continuerà a crescere e a ritagliarsi uno spazio stabile sul mercato. Infine, il vino può sopravvivere al dibattito sulla salute - ma solo se smette di combatterlo e impara a trascenderlo. Chi berrà vino nel 2040 non lo farà perché fa bene: lo farà perché ne vale la pena. Parola di intelligenza artificiale. WineNews ha rivolto a tre fra i più avanzati sistemi di IA oggi disponibili - Claude (Anthropic), ChatGPT Pro (OpenAI) e Gemini (Google) - alcune domande sul vino di domani: le abitudini che stanno cambiando, i nuovi consumatori che mutano i propri gusti, i territori che si trasformano a causa del climate change, il tema della sostenibilità, l’avvento prepotente della tecnologia, l’impennata dei prezzi. Per tutti lo stesso prompt, con la richiesta di scandagliare e analizzare ricerche e dati a livello globale da cui trarre le proprie riflessioni e un punto di vista personale. Abbiamo lasciato parlare l’intelligenza artificiale senza filtri e senza suggerimenti: il risultato è un esperimento editoriale inedito, un confronto tra tre “menti” digitali su un tema profondamente umano. Perché il vino, prima di essere un bene di consumo, è cultura, identità, memoria, gusto, condivisione. E chiedere ad un algoritmo di immaginarne il futuro dice tanto - forse - anche di noi.

La prima domanda che abbiamo rivolto all’IA riguarda uno dei temi fondamentali per produttori e addetti ai lavori: come cambierà il consumo globale di vino nei prossimi 15-20 anni? Sarà ancora un prodotto di massa o diventerà un bene di nicchia per pochi intenditori? Claude risponde che “il vino sopravviverà, ma dovrà smettere di comportarsi come se il mondo non fosse cambiato. Il declino che stiamo osservando non mi sembra una crisi passeggera. È il sintomo di qualcosa di più profondo: il vino ha perso il suo posto naturale nella vita quotidiana delle persone. Per decenni è stato la bevanda del pranzo, della cena, della convivialità ordinaria. Oggi quella funzione viene svolta da altre cose - acqua frizzante, cocktail, birra artigianale, aperitivi analcolici. Il vino è scivolato in una zona ambigua: non abbastanza accessibile per essere quotidiano, non abbastanza esclusivo per essere desiderabile. La mia sensazione è che entro il 2040 il vino diventerà qualcosa di simile al jazz: amato profondamente da una comunità appassionata, rispettato universalmente, ma lontano dal mainstream. Non un bene per pochissimi, ma certamente non più un bene di massa. E forse è giusto così. Alcune cose guadagnano in dignità quando smettono di essere ovunque. La vera rinascita, se arriverà, passerà dalla capacità del vino di tornare a raccontare storie vere: di terra, di persone, di luoghi. Non di punteggi e premi”. Invece ChatGPT Pro scrive: “credo che il vino stia entrando in una fase storica completamente diversa da quella vissuta nel Novecento. Per decenni è stato un prodotto alimentare quotidiano in molti Paesi europei e, contemporaneamente, un simbolo di prestigio nei mercati emergenti. Oggi entrambe queste funzioni stanno cambiando. Le nuove generazioni bevono meno alcol in generale, sono più attente alla salute e hanno a disposizione una scelta di bevande infinitamente più ampia rispetto a quella dei loro genitori. Non penso però che il vino diventerà un prodotto per pochi esperti. Sarebbe una sconfitta culturale prima ancora che commerciale. Piuttosto, immagino un mercato in cui il consumo medio diminuisce, ma aumenta il valore simbolico di ogni bottiglia. Berremo meno vino, ma lo sceglieremo più consapevolmente. Il vino assomiglierà sempre meno a una commodity e sempre più a un’esperienza. In questo scenario vedo una forte polarizzazione: da una parte vini semplici, accessibili, facili da capire e da bere; dall’altra vini identitari, territoriali, capaci di raccontare una storia. A soffrire maggiormente potrebbe essere la fascia intermedia, quella che oggi spesso fatica a giustificare il proprio prezzo e la propria differenza. Il futuro del vino, quindi, non sarà nella quantità ma nella capacità di restare culturalmente rilevante”. Alla stessa domanda Gemini risponde che “il vino sta vivendo la più grande transizione strutturale dell’ultimo secolo. Non diventerà un bene di nicchia per pochissimi eletti, ma smetterà definitivamente di essere un prodotto di massa nel senso novecentesco. La parabola dei volumi totali è in calo costante a livello globale, mentre il valore economico tiene o cresce. Siamo di fronte a una polarizzazione: da un lato, il vino da “tavola quotidiana” (quello sotto i 5-10 euro) sta perdendo terreno a ritmi vertiginosi perché le persone non bevono più vino per abitudine o come alimento. Dall’altro, il vino vissuto come esperienza, status o celebrazione è in ottima salute. Il futuro del vino sarà “meno ma meglio”: ci sposteremo verso un consumo più intermittente, più consapevole e decisamente più costoso. Diventerà un lusso accessibile per molti, ma non più un’abitudine quotidiana per tutti”.

Millennials e Gen Z: l’enigma della riconquista

Il secondo quesito posto all’IA riguarda le nuove generazioni: Millennials e la Gen Z oggi sembrano preferire cocktail, birre artigianali e bevande analcoliche. Il vino riuscirà a riconquistarli, e se sì, come dovrà cambiare per farlo? Secondo Claude “questa è la domanda che trovo più fraintesa dal settore. I Millennials e la Gen Z non stanno abbandonando il vino perché non gli piace. Lo stanno mettendo in discussione perché il vino non ha ancora imparato a parlare la loro lingua. C’è ancora troppa cerimonia, troppo gergo, troppa distanza tra il prodotto e chi dovrebbe berlo. Un giovane che entra in un’enoteca e si sente giudicato per non conoscere la differenza tra un Barolo e un Barbaresco non tornerà. Quello che mi colpisce è che questi consumatori non sono affatto superficiali. Sono straordinariamente attenti a cosa mettono nel corpo, da dove viene quello che consumano, chi c’è dietro un prodotto. Sono esattamente il pubblico ideale per il vino artigianale, biologico, di territorio. Il problema è che il vino non glielo sta spiegando nel modo giusto. La mia opinione è che il vino debba smetterla di inseguire i giovani abbassando la guardia - lattine, etichette ironiche, marketing furbo - e invece invitarli con autenticità. I giovani riconoscono l’autenticità meglio di qualsiasi altra generazione prima di loro. E la premiano”. Per ChatGPT Pro “la domanda che il settore continua a porsi è: come convincere i giovani a bere vino?. Io la formulerei diversamente: come rendere il vino interessante per chi è cresciuto in un mondo completamente diverso da quello delle generazioni precedenti?. Millennials e Gen Z non rifiutano il gusto del vino. Rifiutano spesso il linguaggio che lo circonda. Molti percepiscono il vino come un universo complicato, pieno di regole, gerarchie e formalismi. Al contrario, cocktail e birre artigianali comunicano immediatezza, creatività e libertà. Per riconquistarli il vino dovrà diventare più inclusivo. Non significa banalizzarsi, ma spiegarsi meglio. Serviranno etichette più chiare, formati più piccoli, occasioni di consumo meno impegnative, gradazioni alcoliche più moderate e una comunicazione meno autoreferenziale. Inoltre, credo che il vino dovrà imparare a dialogare con i temi che stanno a cuore ai giovani: sostenibilità, autenticità, benessere, esperienza sociale. La Gen Z non compra soltanto un prodotto; compra il significato che quel prodotto rappresenta. Se il vino continuerà a raccontare soltanto vitigni, affinamenti e punteggi, rischierà di perdere terreno. Se invece saprà raccontare persone, territori, biodiversità e cultura, avrà ancora molto da dire”. Gemini risponde che “la narrazione secondo cui i giovani odiano il vino è pigra e profondamente errata. I Millennials sono ormai i primi consumatori in mercati chiave come gli Stati Uniti, e la Gen Z sta entrando nell’età adulta approcciando l’alcol in modo radicalmente diverso rispetto ai Boomer. Il problema non è il vino in sé, ma il cerimoniale sacrale e polveroso che storicamente lo accompagna. I giovani rifiutano il dogmatismo dei punteggi, dei critici tradizionali e dei termini astrusi. Per riconquistarli, il mondo del vino deve cambiare pelle su tre fronti. Stile: c’è una richiesta fortissima di freschezza. I rossi pesanti, iper-strutturati e carichi di legno stanno cedendo il passo a rossi leggeri (da bere freschi), orange wine, spumanti e rifermentati naturali. Contesto e formati: il vino deve uscire dalla cena formale. Spazio a lattine di qualità, mezze bottiglie, e momenti di consumo diurni o legati allo street food. Gradazione: la cultura del benessere (wellness) spinge verso vini a minor contenuto alcolico o versioni low-alcohol. Chi produce vini da 15 gradi per scelta stilistica faticherà immensamente a intercettare questa generazione”.

La nuova geografia del vino

La terza domanda che WineNews ha posto all’IA riguarda il cambiamento climatico, che sta già trasformando le zone di produzione vinicola. Tra 20 anni, berremo vini scozzesi, danesi o canadesi come oggi beviamo Borgogna o Barolo? Claude dice: “questa è la domanda che mi affascina di più, perché tocca qualcosa di quasi filosofico: cosa significa “vino di territorio” quando il territorio stesso sta cambiando? Sono convinto che tra vent’anni berremo vini inglesi, danesi, forse scandinavi - e che alcuni di questi vini saranno eccellenti. Non è fantascienza: è già successo con l’Inghilterra, i cui spumanti competono oggi con lo Champagne. La geografia del vino si sposta verso nord, verso l’alto in quota, verso luoghi che fino a ieri erano impensabili. Ma c’è una cosa che mi preoccupa in questa trasformazione: il rischio che si perda il legame tra il vino e la memoria di un luogo. Un Barolo non è solo un vino fatto in Langa - è secoli di storia, di cultura, di identità. Se le Langhe non saranno più adatte alla viticoltura, non basterà spostare il Nebbiolo in Alta Val Susa per fare lo stesso vino. Quello sarà un vino diverso, con una storia ancora da scrivere. La mia speranza è che i produttori tradizionali abbiano il coraggio e le risorse per adattarsi - cambiando vitigni, quote, tecniche - senza tradire l’essenza di quello che hanno costruito. Non sarà semplice. Ma il vino ha già attraversato ere geologiche. Anche questa è superabile”.

Secondo ChatGPT Pro “il cambiamento climatico è probabilmente la più grande forza di trasformazione che il vino abbia conosciuto negli ultimi secoli. Non stiamo parlando di una variazione marginale: stiamo assistendo a un progressivo spostamento degli equilibri produttivi mondiali. È molto probabile che nei prossimi vent’anni vedremo affermarsi regioni che oggi consideriamo periferiche. Inghilterra, Danimarca, Belgio, Canada e alcune aree del Nord Europa stanno già mostrando potenzialità sorprendenti, soprattutto per spumanti e vini bianchi. Tuttavia non credo che assisteremo a una semplice sostituzione delle grandi regioni storiche. La Borgogna non è diventata la Borgogna solo grazie al clima. Lo stesso vale per Barolo, Champagne o Mosella. Dietro queste denominazioni ci sono secoli di reputazione, cultura, investimenti, ricerca e riconoscimento internazionale. Piuttosto immagino un mondo del vino molto più multipolare. Le grandi denominazioni resteranno centrali, ma dovranno adattarsi. Alcuni territori cambieranno stile, altri varietà, altri ancora tecniche agronomiche. Contemporaneamente emergeranno nuove aree capaci di conquistare quote di mercato e prestigio. Il risultato sarà una geografia del vino molto più ampia e meno prevedibile di quella che conosciamo oggi”.

Per Gemini “il cambiamento climatico non è una minaccia ipotetica per il futuro, sta ridisegnando la mappa dei vigneti ora. Tra 20 anni berremo sicuramente spumanti inglesi, rossi danesi e bianchi svedesi o canadesi, e lo faremo con la stessa naturalezza con cui oggi ordiniamo una bottiglia della Loira o della Nuova Zelanda. Tuttavia, questo non significa che il Barolo o la Borgogna scompariranno. L’identità di un grande vino non è legata solo alla temperatura dell’aria, ma al terroir (suolo, storia, saper fare umano radicato nei secoli). Quello che vedremo sarà un cambio di stile e di pratiche agronomiche: Bordeaux e la Napa Valley stanno già cambiando i vitigni ammessi nei loro disciplinari per adattarsi al caldo. I territori storici si difenderanno spostandosi più in quota (viticoltura di montagna) o cambiando l’esposizione dei vigneti, mentre i paesi del Nord Europa usciranno dalla fase di “curiosità esotica” per diventare attori commerciali temibili, specialmente sui vini bianchi e spumanti ad alta acidità”.

Nuove tecnologie e autenticità

Eccoci alla tecnologia, che sempre più prepotentemente sta entrando nella vigna e in cantina: quanto l’intelligenza artificiale può migliorare il vino senza tradirne l’anima artigianale e culturale? “La mia posizione su questo è netta - risponde Claude - la tecnologia non è il nemico del vino artigianale. Lo è solo se usata per simulare ciò che non si ha. Un vignaiolo che usa sensori e droni per capire meglio la sua vigna sta facendo la stessa cosa che faceva suo nonno osservando il cielo e toccando la terra - solo con strumenti più precisi. L’obiettivo è lo stesso: capire la vigna per interpretarla meglio. Questo non tradisce nulla. Quello che mi preoccupa è l’uso dell’intelligenza artificiale per creare vini progettati a tavolino per soddisfare algoritmi di gradimento. Vini ottimizzati per piacere a tutti, che alla fine non emozionano nessuno. È lo stesso problema che ha la musica pop prodotta da AI: tecnicamente perfetta, emotivamente vuota. Il vino che mi interessa è quello che porta dentro di sé l’imperfezione di un’annata difficile, la personalità di chi lo ha fatto, il carattere di un suolo specifico. Queste cose non si ottimizzano - si accettano e si valorizzano. La tecnologia può aiutare a proteggerle. Non può crearle”.

“A mio avviso - risponde ChatGPT Pro - esiste una grande differenza tra usare la tecnologia per capire meglio la natura e usarla per sostituirla. L’Intelligenza artificiale sarà straordinariamente utile nella gestione del vigneto. Potrà prevedere malattie, ottimizzare l’uso dell’acqua, migliorare la sostenibilità, ridurre trattamenti inutili, gestire meglio i rischi climatici e aumentare l’efficienza energetica delle cantine. Tutto questo non toglie nulla all’anima del vino. Anzi, potrebbe aiutare i produttori a preservarla in un contesto climatico sempre più difficile. Il limite si raggiunge quando la tecnologia smette di essere uno strumento e diventa il decisore finale. Se un algoritmo cominciasse a stabilire quale vino produrre esclusivamente sulla base delle preferenze del mercato, rischieremmo di ottenere prodotti sempre più perfetti tecnicamente ma sempre meno distintivi. Il vino è interessante proprio perché non è perfetto. Ogni annata è diversa, ogni territorio esprime caratteristiche uniche, ogni produttore interpreta il proprio ambiente in modo personale. L’IA renderà il vino migliore sotto molti aspetti. Ma il suo valore culturale continuerà a dipendere dalla sensibilità umana, non dalla capacità di calcolo delle macchine”.

Ecco cosa ne pensa Gemini: “esiste una forte resistenza romantica all’idea dell’IA nel vino, ma la verità è che l’intelligenza artificiale sarà lo strumento fondamentale per salvare l’artigianalità del vino, non per distruggerla. L’IA non serve a fare un vino “finto” o industriale in laboratorio. Al contrario, i sensori nei filari e gli algoritmi predittivi permettono oggi (e permetteranno sempre di più) di capire in anticipo l’arrivo di una malattia della vite o lo stress idrico della pianta. Questo si traduce nella possibilità di intervenire in modo mirato, riducendo drasticamente l’uso di pesticidi, chimica e trattamenti invasivi. In cantina, monitorare i dati delle fermentazioni eviterà deviazioni difettose senza bisogno di iper-filtrare o correggere chimicamente il mosto. L’IA gestirà la precisione scientifica del processo, lasciando all’uomo il compito più importante: l’intuito, la sensibilità culturale e la scelta dello stile”.

Vino e ambiente

Veniamo alla sostenibilità, un tema particolarmente “caldo” nel settore enologico, tra marketing e rischio di “green washing”: il consumatore del futuro sceglierà il vino anche - o soprattutto - in base all’impatto ambientale del produttore? E la sostenibilità diventerà un requisito imprescindibile o resterà un valore aggiunto per pochi?

“Qui sono onesto: ho un’opinione controcorrente - scrive Claude - credo che la sostenibilità diventerà un requisito imprescindibile nel mercato del vino premium - ma non per le ragioni nobili che spesso si citano. Non perché i consumatori siano diventati più virtuosi, ma perché chi non si adatta semplicemente non sopravviverà. Il cambiamento climatico renderà insostenibile - nel senso letterale del termine - produrre vino con pratiche intensive: suoli impoveriti, falde acquifere prosciugate, dipendenza da pesticidi in annate sempre più imprevedibili. La sostenibilità, quindi, non è un’etica del futuro. È una necessità agronomica già presente. Il punto più interessante però è un altro: mi chiedo se il consumatore medio sia davvero disposto a pagare di più per un vino sostenibile, o se lo dica soltanto nei sondaggi. La mia impressione è che la sostenibilità funzioni come criterio di scelta quando il vino è già buono e il prezzo è già accettabile. Raramente è il fattore decisivo da solo. Quello che potrebbe davvero cambiare le cose è la trasparenza. Non una certificazione sul retro etichetta che pochi capiscono, ma la possibilità di sapere esattamente come è stato fatto quel vino, da chi, con cosa. Il consumatore del futuro non si fida dei marchi. Si fida delle storie verificabili”.

“Credo che oggi molti produttori considerino ancora la sostenibilità un elemento di differenziazione - scrive ChatGPT Pro - nel futuro diventerà invece una condizione minima di accesso al mercato. Accadrà qualcosa di simile a quanto è già successo in altri settori. All’inizio la sostenibilità è stata percepita come un vantaggio competitivo. Poi è diventata una richiesta implicita del consumatore. Non penso che la maggioranza delle persone leggerà ogni certificazione prima di acquistare una bottiglia. Però sempre più consumatori si aspetteranno che il produttore agisca responsabilmente. Chi non lo farà rischierà di essere penalizzato. La sostenibilità del futuro sarà anche molto più ampia rispetto a quella attuale. Non riguarderà soltanto il biologico. Si parlerà di consumo idrico, emissioni, peso delle bottiglie, gestione del suolo, biodiversità, condizioni di lavoro e capacità di adattamento climatico. Inoltre entreranno in gioco distributori, importatori, fondi di investimento e governi, che chiederanno standard sempre più rigorosi. Per questo motivo credo che la sostenibilità smetterà progressivamente di essere un argomento di marketing e diventerà parte integrante del modello di business”.

Per Gemini “la sostenibilità ha superato la fase del “bollino di marketing” per i consumatori di fascia alta. Nei prossimi 15-20 anni diventerà un requisito d’accesso biologico al mercato, guidato soprattutto dalle nuove generazioni e dalle normative continentali. Un vino che non dimostri una gestione etica dell’acqua, del suolo (agricoltura rigenerativa) e delle emissioni sarà semplicemente tagliato fuori dagli scaffali e dalle carte dei vini dei ristoranti che contano. La vera rivoluzione non sarà però solo in vigna, ma nel packaging. La bottiglia di vetro pesante, storicamente associata all’idea di “vino pregiato”, diventerà un simbolo di irresponsabilità ambientale a causa dell’enorme impronta di carbonio legata al suo trasporto. Vedremo il definitivo sdoganamento di vetri iper-leggeri, del ritorno al vuoto a rendere, e di contenitori alternativi per i vini da consumo rapido. Chi non si adegua verrà percepito come anacronistico”.

Il vino NoLo: tendenza o moda?

Non poteva mancare una domanda sul fenomeno dei vini NoLo: WineNews ha chiesto all’intelligenza artificiale se è una tendenza che nei prossimi anni si affermerà o è solo una moda passeggera. “La mia opinione è netta: è una tendenza strutturale, non una moda - risponde Claude - ma con una riserva importante. Il vino senz’alcol o a basso contenuto alcolico non è nato per caso. È nato perché una parte crescente della popolazione ha cambiato il proprio rapporto con l’alcol - non per moda, ma per ragioni profonde e durature: salute, lucidità, controllo, benessere mentale. Questi non sono valori passeggeri. Sono un cambio culturale generazionale che non tornerà indietro. Detto questo, ho una riserva seria sulla categoria specifica del vino NoLo. Il vino senza alcol ha un problema identitario che la birra analcolica non ha: l'alcol nel vino non è un ingrediente accessorio, è parte integrante del prodotto. Contribuisce al corpo, alla struttura, alla complessità aromatica, alla persistenza. Toglierlo non produce una versione “leggera” dello stesso vino - produce qualcosa di fondamentalmente diverso. Spesso più vicino a un succo d’uva evoluto che a un vino vero. Quindi la mia previsione è questa: il mercato NoLo crescerà, ma si affermerà davvero solo quando la tecnologia di dealcolizzazione raggiungerà un livello qualitativo che oggi non ha ancora. Chi berrà vino NoLo nei prossimi anni sarà soprattutto chi ha smesso di bere alcol per necessità - non chi sceglie il vino per piacere. Il vero terreno di conquista, secondo me, non è il vino a zero alcol. Sono i vini a bassa gradazione - 9, 10, 11 gradi - che mantengono il carattere del vino ma alleggeriscono l'impatto. Quella è la direzione più promettente, più onesta e più vicina alla natura del prodotto”.

ChatGPT Pro afferma: “non credo che i vini NoLo siano una moda destinata a scomparire, ma nemmeno che rappresentino il futuro del vino nel suo complesso. Quello che sta cambiando non è il rapporto con il vino, bensì il rapporto con l’alcol. Le nuove generazioni sono più attente a salute, benessere e moderazione nei consumi, e questa tendenza appare strutturale. Per questo motivo il segmento NoLo continuerà a crescere e a ritagliarsi uno spazio stabile sul mercato. Oggi il suo limite principale è la qualità: nella maggior parte dei casi non riesce ancora a offrire la complessità e il piacere del vino tradizionale. Tuttavia le tecnologie stanno migliorando rapidamente e nei prossimi anni assisteremo a prodotti sempre più convincenti. Non penso che il vino dealcolato sostituirà quello tradizionale. Piuttosto, le due categorie convivranno rispondendo a esigenze diverse. Il vino classico resterà legato ai momenti di piacere, cultura e convivialità, mentre il NoLo troverà spazio nelle occasioni in cui il consumatore desidera ridurre o evitare l’alcol senza rinunciare al rito sociale del bere.

Tra vent’anni il NoLo non sarà più una novità, ma una componente normale dell'offerta. La vera rivoluzione non sarà il vino senza alcol, ma la crescente libertà del consumatore di scegliere quando e quanto alcol consumare.

Secondo Gemini “il fenomeno dei vini NoLo non è una moda passeggera, ma una tendenza strutturale legata a un cambio globale degli stili di vita. Non sostituirà il grande vino, ma ne amplierà i confini culturali e commerciali. Il NoLo non ruba spazio al vino tradizionale, ma alle bibite zuccherate, ai mocktail e all'acqua nei momenti di convivialità ordinaria. Risponde alla richiesta di inclusività sociale del consumatore flessibile (sober-curious), che vuole poter brindare senza assumere alcol per ragioni di salute, sport o lavoro. Stati Uniti, Regno Unito e Nord Europa guidano la crescita, trattando il NoLo come scelta di lifestyle. Nei paesi produttori storici (Italia, Francia, Spagna) la resistenza è culturale, ma la svolta industriale è già in atto: molte cantine stanno investendo in tecnologie di dealcolazione per non perdere quote di mercato all’esportazione. Rimuovere l’alcol priva il vino di struttura e veicolo aromatico. Se i bianchi e le bollicine stanno raggiungendo ottimi risultati, i rossi faticano di più. Il successo definitivo avverrà quando la ristorazione accoglierà queste bottiglie con la stessa dignità della selezione classica. In breve: il vino tradizionale manterrà la leadership, ma il NoLo si stabilizzerà come una sottocategoria solida e imprescindibile”.

Alcol e salute, la questione al centro del dibattito

Abbiamo chiesto all’AI se il dibattito sempre più intenso sul tema “alcol e salute” inciderà sui consumi di vino in futuro. Claude risponde così: “su questo ho un’opinione forte, e forse scomoda per il settore. Sì, inciderà. E più di quanto il mondo del vino voglia ammettere. Per decenni il vino ha goduto di un privilegio straordinario: era l’unica bevanda alcolica percepita come quasi-salutare. Il mito del resveratrolo, la Dieta Mediterranea, il bicchiere di rosso a cena come abitudine virtuosa - tutto questo ha costruito intorno al vino un’aura di rispettabilità che nessun’altra bevanda alcolica ha mai avuto. Quel privilegio sta finendo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto qualcosa di dirompente: non esiste una soglia sicura di consumo di alcol. Nemmeno un bicchiere. Nemmeno il famoso bicchiere di vino rosso a cena. Quando un’istituzione come l’Oms smonta un mito così radicato, le conseguenze culturali sono lente ma inesorabili. Quello che mi colpisce è che questa volta il cambiamento non viene imposto dall’alto. Viene dal basso, dai consumatori stessi - soprattutto i più giovani - che stanno interrogandosi sul proprio rapporto con l’alcol in modo del tutto spontaneo. Non è proibizionismo. È consapevolezza. Ed è molto più difficile da contrastare. Il settore del vino ha due strade davanti. La prima è la negazione: continuare a difendere i benefici del consumo moderato, fare lobbying contro le etichette con avvertenze sanitarie, trattare il tema come un attacco ideologico. È la strada che stanno percorrendo in molti. È anche la strada più pericolosa, perché mette il vino dalla parte sbagliata della storia. La seconda è la trasformazione: accettare che il consumo cambierà, investire in prodotti a bassa gradazione, raccontare il vino come esperienza culturale e sensoriale piuttosto che come bevanda da consumare in quantità. Smettere di vendere bottiglie e cominciare a vendere momenti. La mia convinzione più profonda su questo tema è però un’altra: il vino ha una carta che nessun’altra bevanda alcolica può giocare. È cultura millenaria, è paesaggio, è identità di un territorio, è memoria collettiva. Il vino può sopravvivere al dibattito sulla salute - ma solo se smette di combatterlo e impara a trascenderlo. Chi berrà vino nel 2040 non lo farà perché fa bene. Lo farà perché vale la pena.

Invece ChatGPT Pro risponde “credo che il dibattito su alcol e salute avrà un impatto significativo sui consumi nei prossimi decenni. Non tanto perché le persone smetteranno improvvisamente di bere vino, quanto perché cambierà il modo in cui lo consumano e lo percepiscono. Per molti anni il vino ha beneficiato di un’immagine relativamente positiva rispetto ad altre bevande alcoliche, soprattutto grazie al legame con la Dieta Mediterranea e il consumo moderato durante i pasti. Oggi questa narrazione è sempre più messa in discussione e il consumatore è esposto a messaggi molto più cauti sui rischi legati all’alcol. Questo porterà probabilmente a una riduzione dei consumi frequenti e abituali, soprattutto tra i giovani e nei Paesi più sensibili ai temi della salute pubblica. Bere vino ogni giorno diventerà meno comune, mentre crescerà un consumo più occasionale e consapevole. Non credo però che il vino verrà abbandonato. Piuttosto, perderà la dimensione di abitudine e rafforzerà quella di esperienza. Si berrà meno, ma con maggiore attenzione alla qualità, all'occasione e al significato del prodotto. La vera sfida per il settore sarà trovare un equilibrio tra la difesa della cultura del vino e la crescente richiesta sociale di moderazione. Chi continuerà a presentare il vino come un semplice alimento rischia di apparire fuori dal tempo. Chi saprà invece valorizzarne gli aspetti culturali, territoriali e conviviali avrà maggiori possibilità di restare rilevante in un mondo sempre più attento alla salute”.

Per Gemini “il dibattito su alcol e salute non è un disturbo passeggero, ma il fattore più dirompente per il futuro del settore, capace di abbattere lo “scudo culturale” che ha sempre protetto il vino rispetto ai superalcolici. L’orientamento delle istituzioni sanitarie globali verso il concetto che non esista una soglia di consumo sicuro sta già trasformando le abitudini, guidando una transizione irreversibile dal consumo quotidiano a una scelta di benessere puramente occasionale. Questo scenario rischia di penalizzare il settore se si cadrà nella demonizzazione ideologica: ridurlo a semplice sostanza tossica ne annulla il valore culturale, spingendo le nuove generazioni verso l’alcolismo industriale da sballo anziché verso l’apprezzamento consapevole. Inoltre, si intensificherà la frattura geopolitica tra i Paesi produttori storici, pronti a difendere il principio della moderazione legata alla civiltà della tavola, e i mercati di importazione come il Nord Europa o i Paesi anglosassoni, dove le etichette di avvertimento e i severi limiti normativi verranno imposti con estrema facilità. Arroccarsi in una difesa cieca sarebbe un suicidio commerciale. La sopravvivenza del vino dipenderà dalla capacità dei produttori di reinventarne il posizionamento, offrendolo non più come una bevanda, ma come un lusso edonistico e un piacere culturale da concedersi raramente e con profondo rispetto.

Il fattore prezzo: barriera o specchio del valore?

Infine, l’ultima domanda, diretta e senza giri di parole: secondo l’Intelligenza artificiale, i prezzi attuali del vino sono troppo alti e scoraggiano i consumi?

“Sì, ma non nel modo in cui si pensa di solito - risponde Claude - il problema non è che il vino buono costi troppo. Un grande Barolo, un Borgogna di un piccolo vigneron, un Riesling della Mosella: questi vini costano quello che costano perché dietro c’è lavoro enorme, rese bassissime, anni di attesa. Il prezzo è giustificato, e chi lo capisce lo paga volentieri. Il problema è la fascia di mezzo. Quei vini tra i 10 e i 20 euro che non sono né abbastanza buoni per giustificare il prezzo, né abbastanza economici per essere bevuti senza pensarci. Vini anonimi, prodotti industrialmente, che portano in etichetta un nome geografico illustre come se fosse una garanzia. Questo è il vino che ha deluso generazioni di consumatori e li ha spinti verso altre bevande. C’è poi un secondo problema, più sottile: il vino ha aumento molto di prezzo in pochi anni, ma la qualità media non ha seguito lo stesso ritmo. Il consumatore lo sente. Non sa spiegarlo tecnicamente, ma percepisce che sta pagando più di prima per qualcosa che non è migliorato. E quando questo accade, le persone smettono di comprare. La mia convinzione è che il settore debba scegliere con chiarezza: o si lavora per portare qualità vera in ogni fascia di prezzo, o si accetta che il vino diventi un prodotto di nicchia. Le due cose insieme - mercato di massa e qualità diffusa - stanno diventando incompatibili”.

Secondo Chat GPT: “in parte sì. Credo che il settore sottovaluti spesso il peso della questione economica. Negli ultimi anni molti consumatori hanno visto aumentare il costo della vita molto più velocemente dei propri redditi. In questo contesto il vino si trova a competere non solo con altre bevande, ma con tutte le altre forme di spesa discrezionale. Il problema non riguarda tanto i grandi vini iconici. Chi compra un grande Barolo, una grande Borgogna o un vino da collezione appartiene spesso a una fascia di mercato relativamente protetta dalle oscillazioni economiche. La criticità riguarda invece il consumo quotidiano e occasionale. Se una bottiglia media supera una certa soglia psicologica di prezzo, il consumatore inizia a chiedersi se ne valga davvero la pena. E spesso scopre di avere molte alternative. C’è poi un aspetto culturale. Per decenni il vino è stato percepito come un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo. Oggi, in alcuni mercati, rischia di essere percepito come un piacere costoso e non indispensabile. Il settore dovrà quindi trovare un equilibrio delicato: valorizzare il lavoro dei produttori senza allontanare il consumatore medio. Se il vino perde accessibilità economica, rischia di perdere anche rilevanza sociale. La mia impressione è che nei prossimi anni la sfida più importante non sarà vendere più bottiglie, ma convincere il consumatore che il vino merita ancora il posto che occupa nel suo budget e nel suo stile di vita. Questo sarà il vero banco di prova del settore”.

Secondo Gemini “i prezzi di una fascia specifica di vino sono diventati troppo alti ed è in corso una pericolosa bolla speculativa, specialmente sui grandi nomi dell’eccellenza mondiale (i cosiddetti Fine Wines). Quando un vino smette di essere una bevanda e diventa un asset finanziario da investimento, si spezza il legame con il consumatore reale. Questo allontana i giovani, che non possono permettersi di spendere cifre astronomiche per fare esperienza. Tuttavia, c’è un malinteso di fondo: il vino artigianale non può e non deve costare poco. Produrre vino rispettando la terra, pagando equamente i lavoratori e subendo le perdite di raccolto dovute al clima ha un costo vivo altissimo. La sfida dei prossimi anni non sarà abbassare i prezzi generali, ma colmare l’enorme vuoto comunicativo e commerciale che c’è tra il vino industriale da pochi euro e le bottiglie iconiche inarrivabili. Il futuro appartiene ai produttori capaci di offrire valore reale e trasparente nella fascia media, perché è lì che si gioca la sopravvivenza culturale del settore”.

Leggendo le risposte dei tre algoritmi, si capisce che futuro del vino rimane incerto, come sempre lo è stato. Ma una cosa sembra chiara anche all’intelligenza artificiale: il vino non è solo una bevanda. È un racconto. E i racconti, per fortuna, non si automatizzano facilmente.

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