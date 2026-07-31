Merano WineFestival 2026, verso l’edizione n. 35 della storica kermesse, ideata da Helmuth Köcher

Tra chi pensa alla vendemmia che sta iniziando, e chi a godersi le vacanze agostane, nel mondo del vino c’è già chi pianifica il prossimo futuro. Come il Merano WineFestival by Helmuth Köcher, che già si prepara all’edizione n. 35, dal 6 al 10 novembre 2026, per uno degli eventi più longevi e affermati del vino, capace di raggiungere un pubblico selezionato di addetti ai lavori e appassionati, ma anche una platea ben più ampia grazie al media partnership importanti, di cui fa parte anche WineNews, oltre a quotidiani locali come “Alto Adige” e “Dolomiten”, e media nazionali come Radio Monte Carlo, RaiNews24, il canale “all news” di Rai, e “Il Gusto” de “La Repubblica”.

Con la celebre Kurhaus in stile Liberty che tornerà ad ospitare “cinque giornate dedicate alle selezioni della guida The WineHunter, tra conferme e novità, con un filo conduttore che celebra la bellezza e l’eleganza. Riflettori puntati sui WineHunter Award, con un’attenzione speciale alle etichette Platinum, vertice delle selezioni curate da Helmuth Köcher e dalle commissioni d’assaggio”, spiega una nota.

“Merano WineFestival è da sempre sinonimo di stile ed eccellenza, nel calice e nel piatto - sottolinea Helmuth Köcher - e, per l’edizione n. 35, vogliamo celebrare l’eleganza come valore assoluto e senza tempo; quella stessa armonia, fatta di equilibrio, cura e pazienza, che si ritrova nei prodotti enoici e gastronomici di qualità. Siamo al lavoro proprio in queste settimane su un programma che renderà ancora una volta il Kurhaus palcoscenico di un racconto immersivo e indimenticabile dedicato alla sapienza dei produttori, che grazie alle loro eccellenze portano alto il nome dell’Italia nel mondo, ormai sinonimo di eleganza, stile e bellezza”.

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