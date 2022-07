Il vino sempre più determinante nella scelta della meta turistica per le vacanze in Italia

Il vino si conferma sempre più protagonista e determinante nella scelta della meta turistica per le vacanze in Italia, e secondo Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni (che di recente ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb), la possibilità di abbinare una wine experience alla vacanza è un fattore decisivo nella scelta della destinazione finale o delle attrazioni da visitare. Tanto che, nell’ultimo anno, le richieste di includere nell’offerta attrazioni che abbiano a che fare con il mondo del vino o che siano in grado di enfatizzare la località delle produzioni sono più che duplicate, da parte di viaggiatori sempre più esigenti, attivi ed alla ricerca di esperienze autentiche e immersive, che strizzano l’occhio alla sostenibilità, come emerge dall’ultimo “Rapporto del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico” 2022, curato dalla professoressa Roberta Garibaldi, alla guida dell’Enit - Agenzia Nazionale del Turismo.

Lambrusco, Prosecco, Cannonau, Barolo, Chianti, Gewurztraminer e infiniti altri tra bianchi, rossi e rosati. Da bere ghiacciati o freschi di cantina, fermi o frizzanti, da abbinare con piatti conosciuti in tutto il mondo come la piadina e il fritto di pesce o con chicche più locali, come i canederli del Trentino e i Culurgiones sardi. Da sempre, l’Italia è considerata il paradiso degli amanti del buon cibo e del bere bene, sia italiani che provenienti dal resto del mondo, sempre più pronti, specialmente nel periodo estivo, a immergersi in avventure alla scoperta della cultura e dei gusti locali. Secondo le stime dell’indagine di Demoskopika di aprile, per l’estate 2022 l’Italia è pronta ad accogliere oltre 90 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con una crescita rispetto al 2021 del 43% e al 35%. A sostegno di questi numeri, i dati raccolti e analizzati proprio da Tiqets, che dimostrano come tra le città più visitate nelle ultime due estati ci siano località in cui è possibile abbinare una wine experience alla vacanza.

“Solo su suolo italiano sono presenti ben 46 a tema vino, e le Regioni italiane con il maggior numero di strutture museali dedicate al mondo enogastronomico sono il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto rispettivamente con 20, 18 e 13 musei - spiega il regional director Central, Southern Europe e Gepo (Germany & Poland) Paolo Fatone - anche i dati raccolti da Tiqets, che ha analizzato le scelte dei suoi utenti nel corso dell’estate 2021 e in questo inizio estate 2022, vanno parzialmente in quella direzione. Venezia per esempio rimane una delle città più scelte dai turisti di tutto il mondo, prontissimi a farsi ammaliare dal fascino della Serenissima, sorseggiando un bicchiere di Soave o uno Spritz”. Ma tra le attrazioni enogastronomiche “must see”, si va dal “Tempio del Brunello” a Montalcino a Casa Porciatti Enoteca & Wine Bar a Radda in Chianti, dai tour tra i vigneti e marogne della Valpolicella a degustazioni di Vino Nobile nelle storiche cantine nel cuore di Montepulciano, a quelle di Lacryma Christi nelle aziende ai piedi del Vesuvio.

