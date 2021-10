Il “Walk Around Wine Tasting” by WineNews: il secondo giorno a “Vinitaly Special Edition”

Proseguono gli assaggi delle cantine in Vinitaly e degustazione a VeronaFiere della staff di WineNews, in questa seconda giornata, a “Vinitaly Special Edition” 2021: un “Walk Around Wine Tasting” che vi accompagna in questi tre giorni di fiera, fra le oltre 400 cantine e brand italiani presenti ad accogliere questa scommessa di rinascita e ritorno in presenza post-Covid19. Fra le masterclass in primo piano, citiamo oggi le interpretazioni dei territori italiani del Wine Research Team, che - con l’enologo Riccardo Cotarella e e il curatore della Guida Veronelli Gigi Brozzoni - ha presentato i vini laziali di Villa Matilde, i Nero d’Avola di Morgante, i Chianti Classico di Radda e Gaiole della Cantine Geografico e i vini pugliesi della Masseria di Bruno Vespa. L’Oltrepò Pavese - insieme alla Regione Lombardia, ad Ascovilo, Associazione Consorzi Vini Lombardi, ha scelto, invece, Marco Sabellico (storico curatore del “Gambero Rosso”) per raccontare un piccolo viaggio fra i vitigni e le vinificazioni del territorio lombardo: nel bicchiere il Pinot Nero, il Riesling, la Croatina e la Barbera prodotte dalle cantine La Versa, Vanzini Wines, Conte Vistarino, Ca’ di Frara, Tenuta Mazzolino e Cavalier Dagradi. Infine, un match fra due grandi voci critiche del vino italiano: Andrea Scanzi e Paolo Massobrio hanno raccontato la propria passione per il vino attraverso i vini del cuore. Sei le cantine da etichette quotidiane scelte, fra Angol D’Amig, Abbazia di Fiastra, San Valentino, San Donatino, Enrico Druetto e Cascina Roccalini. Queste, le degustazioni che hanno accompagnato gli assaggi, fatti dal team di WineNews, nel “Walk Around Wine Tasting”, di cui vi riportiamo i 10 migliori assaggi:

Frescobaldi, Costa Toscana Gorgona 2020

Un vino finissimo e delicato, che dà il suo meglio a temperature meno fredde: biancospino, buccia di limone, note di idrocarburo, per un sorso morbido e minerale

Fontanafredda, Gatinera Pas Dosé Riserva 2014

Pinot Nero spumantizzato che sviluppa profumi di vaniglia, mora candita e ginestra, lunghissimo in bocca grazie alla morbidezza delle bolle e alla sapidità ampia

Punto Zero, Colli Berici Gargà 2019

Garganega vendemmiata tardivamente e in parte fermentata in legno, ha corpo e scorrevolezza che si accompagnano a pasti e chiacchiere

Vespa Vignaioli, Primitivo di Manduria Raccontami 2018

Prugna, spezie dolci e balsami orientali si uniscono con equilibrio per un sorso profondo ma scorrevole, dal finale di pepe e liquirizia

Casali Viticultori, Lambrusco Reggiano Pra di Bosso Storico

Ottenuto da uve croccanti: piccole bombe fruttate che donano la profondità del sottobosco alla piacevolezza del frutto, promettendo longevità

Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo Cutizzi 2020

Un vino che ad occhi chiusi richiama l’Alto Adige: verticalità, frutto nitido, acidità spiccata come solo le escursioni irpine sanno dare

Cascina Roccalini, Barbaresco 2016

Viola appassita, fragola surmatura, incenso e chinotto; fine in bocca, aderente e ammandorlato; e anche il colore è quello dei grandi del territorio

San Valentino, Colli di Rimini Rebola ViVi 2019

Un bianco tostato e speziato con una vena vegetale a contrastare la dolcezza: nessun eccesso di grasso in bocca, ma morbidezza e scorrevolezza ben dosate

Conte Vistarino, Oltrepò Pavese Brut Pinot Nero Rosé Saignée della Rocca

Erbe aromatiche fresche, piccoli frutti di bosco e spezie dolci: bollicina giovane e fragrante, freschissima al palato, chiude di fragoline di bosco e sapidità

Morgante, Sicilia Nero d’Avola 2016

Un Nero d’Avola semplice e beverino, denudato dalla corposità che ci si aspetta dai vini siciliani: floreale e agrumato, scorre citrino e gentile

