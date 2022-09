Imperfetto è bello: la cantina vicentina Cielo e Terra, sponsor del calendario “Curvy Women 2023”

Un sostegno alle donne formose di tutto il mondo, in nome dell’inclusione: c’è anche la cantina vicentina Terra e Cielo di Vicenza tra gli sponsor del calendario “Curvy Women 2023”, promosso dall’Associazione Boteriane in the World.

Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso etico dell’azienda veneta: Cielo e Terra è la più grande azienda vitivinicola europea ad aver conseguito la certificazione B-Corp e da anni promuove interventi che spaziano dalle persone all’ambiente, dall’utilizzo di tappi certificati Fsc ai progetti sociali come Amref e Wine2Water per sensibilizzare e facilitare l’accesso all’acqua per le donne in Africa

Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale - che gli ha permesso di ottenere la certificazione Viva Sustainable - la cantina è molto sensibile ai diritti delle persone. “In azienda circa un terzo dei dipendenti è donna e le tematiche legate al mondo femminile ci vedono molto attenti non solo in progetti internazionali, ma anche nella nostra quotidianità lavorativa. Ecco perché abbiamo sposato subito questa iniziativa - spiega Paola Cielo, responsabile comunicazione e relazioni pubbliche di Cielo e Terra - il tema della discriminazione e del body shaming è molto attuale, e come dimostrano i recenti articoli usciti sulle riviste e sui quotidiani nazionali, coinvolge un vasto pubblico anche di adolescenti, più fragili e che vivono con sofferenza quelle che erroneamente sono considerate imperfezioni e che spesso portano a stati di malessere, depressione, isolamento, fino a gesti estremi dai risvolti drammatici”.

L’azienda vicentina - che conta 3.000 ettari di vigneto tra Vicenza e Verona - è nata nel 1908 e oggi è composta dall’unione della famiglia Cielo e dei viticoltori delle Cantine dei Colli Berici: si distingue per essere un’azienda leader nella produzione e commercializzazione del vino nel rispetto dei principi etici e di sostenibilità integrata, così come emerge dalla Relazione sulla Gestione Integrata 2021.

Copyright © 2000/2022