In attesa del ritorno nel mondo del vino, il Polo del Gusto lancia “Incantalia”

Una novità importante per il Polo del Gusto, l’holding del Gruppo Illy fondata nel 2019 e presieduta da Riccardo Illy. In attesa del ritorno nel mondo del vino, dopo la cessione di Mastrojanni a Montalcino al fratello Francesco Illy (già proprietario di Podere Le Ripi, sempre nel territorio del Brunello, ndr) e un’acquisizione da tempo in programma a Barolo (ma ancora mai concretizzata, ndr), il Polo del Gusto, che raggruppa tutte le attività extra caffè del gruppo Illy (e di cui fanno parte marchi come Achillea, Agrimontana, Dammann Frères, Domori, Pintaudi) lancia il progetto “Incantalia”, che si svilupperà come una rete di negozi in Italia, all’estero e online.

Il primo nuovo negozio, a Trieste, , la città di Illy, accoglie tutta l’offerta delle marche del Polo del Gusto ed offre, inoltre, una selezione di altri prodotti con uno sguardo sempre attento sulla qualità.

“L’inaugurazione di Incantalia - commenta Riccardo Illy, alla guida del Polo del Gusto - segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo del Polo del Gusto, il punto di arrivo di un percorso cominciato tanto tempo fa, con la diversificazione dell’offerta all’interno del Gruppo Illy. Fin dai primi anni 2000, infatti, abbiamo avviato una serie di acquisizione e investimenti con un obiettivo preciso: individuare e accogliere produttori d’eccellenza in settori per noi strategici, e sempre complementari tra loro - cioccolato, tè, biscotti, succhi di frutta, vino. Abbiamo investito con convinzione nella selezione della qualità top di gamma, consapevoli di come fosse l’orientamento più a lungo termine e più vicino alla sensibilità contemporanea dei consumatori. È una visione che oggi vogliamo condividere in ogni negozio di “Incantalia”, che si svilupperà nel prossimo futuro in Italia e all’estero, e che punta ad un’integrazione completa tra le vendite online e offline ”.

