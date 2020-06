In sicurezza per vivere le emozioni del gusto: il 2 giugno riapre Fico Eataly World

Buone notizie per tutti gli amanti del Made in Italy agroalimentare. Fico Eataly World, il parco dedicato al cibo più grande del mondo ideato da Oscar Farinetti, riapre e lo fa in assoluta sicurezza. Dal 2 giugno porte aperte a Bologna dove si potrà tornare ad assaggiare tutte le specialità dell’enogastronomia italiana: un viaggio nel gusto che includerà anche pranzi e cene in totale libertà.



“Dopo i mesi di chiusura per il lockdown - spiega Tiziana Primori, amministratore delegato di Fico - Fico Eataly World sta lavorando con tutti gli imprenditori presenti nel parco per avere luoghi sicuri sia all’interno che all’esterno”. Sono state studiate nuove esperienze guidate e iniziative speciali, come la possibilità di prenotare uno spazio intero riservato per gustarsi in relax tutte le specialità del Belpaese oppure le “Emozioni del gusto”, sei percorsi tematici (“La forma della tradizione”, “Tutto il buono del maiale”, “Il tortellino d’autore”, “Paste in tutte le salse”, “Vino al Vino”, “Dulcis in fundo”) che attraversano le fabbriche, gli allevamenti e le coltivazioni di Fico per scoprire le storie dietro ai prodotti del territorio italiano e svelare i segreti dei piatti della nostra tradizione.



Lo “start” per Fico Eataly World coinciderà con giugno che è dedicato all’ortofrutta. Negli spazi del parco approdano, infatti, i prodotti di stagione ed a km 0 del Centro Agroalimentare di Bologna (Caab).

Copyright © 2000/2020