Incentivare la ricerca sul vino dei giovani studiosi: torna il “Premio Soldera Case Basse”

Incentivare la ricerca sul vino, con studi innovativi e analisi particolari che provengano direttamente dalla mente dei più giovani. Torna il Premio Internazionale Soldera Case Basse, voluto da Gianfranco Soldera, uno dei produttori più celebri del territorio di Montalcino e del vino italiano, insieme a Graziella Soldera e con il professor Mario Fregoni, in collaborazione con la prestigiosa Accademia dei Georgofili di Firenze Il riconoscimento intende sostenere i giovani ricercatori di tutto il mondo che dedichino studi al settore vitivinicolo in senso lato. Il fine ultimo è quello di stimolare la ricerca e il miglioramento continuo su vari temi quali ad esempio la viticoltura, le tecnologie enologiche, le caratteristiche chimico-fisiche, le scienze sensoriali, come anche argomenti legati all’efficienza gestionale, alla competizione commerciale, alla logistica, alla comunicazione e così via.

Il bando per partecipare, inviando il proprio lavoro all’Accademia dei Georgofili, è aperto fino al 15 luglio, e sono ammessi quegli autori che abbiano pubblicato, nell’anno 2023, un lavoro scientifico su una rivista indicizzata e che alla data di pubblicazione del documento non abbiano compiuto 35 anni e sono previsti tre premi del valore di 1.000 euro l’uno per ognuna delle seguenti tematiche di carattere generale ed inclusive di diverse discipline: Viticoltura, Enologia, Marketing vitivinicolo e Supply chain.

Da sempre, Soldera Case Basse sostiene la ricerca seguendo il proprio distintivo orientamento di valorizzazione della natura, con la convinzione che nuovi e progressivi traguardi verso l’eccellenza non si possano raggiungere senza lo studio. Il Premio ha celebrato nel 2019 la sua decima edizione e finora ha ricevuto complessivamente 83 ricerche provenienti da 74 candidati di 22 Istituzioni scientifiche: il riconoscimento è stato assegnato a 15 studiosi per le più disparate ricerche, dalle neuroscienze legate alla qualità del vino all’influenza del sistema di allevamento sullo sviluppo vegeto-produttivo e sulle caratteristiche delle uve e dei vini. Dopo dieci anni, nel 2021, il concorso è stato rinnovato con la collaborazione della prestigiosa Accademia dei Georgofili: con il nuovo regolamento la società rafforza il proprio ruolo di incubatore a stimolo e sostegno dei giovani per sviluppare conoscenze a vantaggio di un settore economico di grande importanza per molti paesi a vocazione vitivinicola.

Copyright © 2000/2024