Inviare gli auguri a distanza con un vino, e la bottiglia con l’etichetta parlante Christmas Edition

Nel Natale 2020, a distanza e senza la convivialità propria delle Festività, nel rispetto delle regole anti Covid, il vino si fa ambasciatore di messaggi in bottiglia da inviare a parenti ed amici lontani. Strenna natalizia per eccellenza, sulla bottiglia di vino torna l’etichetta parlante in versione Christmas Edition, come nel 12eMezzo - Negroamaro, Primitivo e Malvasia Bianca del Salento - della cantina pugliese Varvaglione 1921, con una lavagna nera sulla quale ciascuno può scrivere i propri auguri e pensieri con un gessetto bianco, personalizzandola. Con l’invito, come già nel lockdown, a riscoprire il piacere ed il valore del cibo e del vino, riportandolo al centro dell’intimità e della quotidianità della tavola familiare, anche nel prossimo ed insolito Natale.

