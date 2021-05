Italia “regina” della cioccolata: tra praline e barrette trionfa agli International Chocolate Awards

Dalla miglior pralina con cioccolati misti e la miglior pralina con cioccolato fondente aromatizzato, “Ansonica” (con le albicocche a km 0 dell’Azienda Agricola Elisa e la grappa di Ansonica dell’Azienda Arrighi) e “Un tè con le tigri” della maître chocolatier dell’Isola d’Elba Paola Francesca Bertani, alla miglior barretta al cioccolato fondente ripiena, “Mes Gianduja Fondente”, connubio tra il meglio del cacao e delle nocciole del Piemonte Igp firmata Guido Castagna, così come la “Giuinott” , miglior pralina a base di frutta/gianduja con ciccolato fondente, e “+55” , il Miglior spalmabile con cioccolato fondente; dalla miglior tavoletta al cioccolato bianco aromatizzato con infusione o aromi, la “Tavoletta Bianco Caramello e Liquirizia” di T’a Milano, ai migliori dragées di cioccolato fondente, noci intere ricoperte con la nocciola Piemonte Bassinata al Gianduja della Piccola Pasticceria; dalla miglior pralina a base di noci/gianduja con cioccolato al latte, il “Cremino Bigusto con Noci di Romagna” di Gardini, autore anche del miglior spalmabile con cioccolato al latte, la “Crema all’Olio Evo”, ai migliori Dragées al cioccolato bianco, noci intere ricoperte, i “Dragée Pinolo alla Camomilla” di Bellantoni Cioccolato: ecco i capolavori dell’arte pasticcera made in Italy, che fanno dell’Italia una “regina” mondiale della cioccolata agli International Chocolate Awards. Con il “dolce medagliere” italiano che, accanto ai 10 “Ori”, conta anche 25 “Argenti” e 13 “Bronzi”, di maestri cioccolatieri come Volpati e Falicetto Cioccolato Puro Piacenza, Aruntam-Sensory Chocolate e Karuna Chocolate, Ciocomiti e Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana, Giuseppe Manilia e Riccardo Depetris, Torta Pistocchi Firenze e Botteghina del Cioccolato, Bodrato Cioccolato e Pasticceria Ugetti.

